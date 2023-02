¡Con talento se nace! Bebé canta en el vientre de su mamá durante ultrasonido

Bebé canta en el vientre de su mamá durante ultrasonido. Foto: Cuartoscuro

Bien dicen que con el talento se nace, aunque un bebé llevó más allá el dicho popular pues, desde el vientre de su madre, comenzó a cantar. El inusual momento fue expuesto gracias al ultrasonido y la escena quedó captada en video.

¿Cómo canta el bebé desde el vientre de su madre y se ve en el ultrasonido?

El video compartido en Tiktok muestra el ultrasonido de una mujer y aunque todo pareciera una cuestión de rutina, de momento, la situación cambia y comienza a verse como el bebé mueve la boca como si cantara.

Las imágenes las habría compartido la mamá del bebé cantante, identificada en Tiktok como Damaris, quien aseguró que en ese momento sintió una gran emoción.

“No saben la emoción que sentí en ese momento. Somos los embarazados más felices de todo el mundo”

Ante la situación, la madre del bebé comienza a cantar y el bebé continúa moviendo la boca como si cantara junto a su mamá, lo que termina sorprendiendo a los que estaban en la sala del médico presenciando el ultrasonido que terminó por convertirse en un inusual concierto.

Como era de esperarse, ante el canto del bebé, los padres se mostraron orgullosos de la próxima estrella de la música que está por nacer.

Y, como era de esperarse, los cibernautas se conmovieron ante el pequeño que, desde el vientre de su madre, ya canta afirmando, incluso, que podría tratarse de un bebé que tendrá un don.

“Sabías que si eso pasa es porque tendrá un don”, “Y es que no es cualquier canción”, “Él es un instrumento que cantará para Dios y lo está haciendo desde tu vientre. Qué hermoso momento, me hiciste llorar”, “Qué bendición”, “Qué lindo”, “Se me enchinó la piel”, “Quiero llorar y tener otro bebé”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de los cibernautas ante el pequeño que ya se viralizó en redes sociales por cantar desde el vientre de su madre.