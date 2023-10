La casa del terror más famosa de México está en Nuevo León; quienes la visitan no salen: así es

Belmont, la casa del terror más extrema. Foto: TikTok/@casabelmontoficialmx.

“No me van a dejar salir si no entran, ¡ayúdenme!”, así han quedado algunos visitantes que han ingresado a la Casa Belmont, en el estado de Nuevo León. Este lugar es catalogado como la casa del terror más extrema de toda Latinoamérica.

¿Qué es la Casa Belmont?

Como lo señalan sus organizadores, las personas suelen creer que solamente es una atracción. Sin embargo, desde que han llegado los visitantes, muchos de ellos han salido corriendo ante el miedo.

Desde hace varios años, en Casa Belmont ofrecen un recorrido extremo por diferentes escenarios y habitaciones temáticas. Cada una tiene su propia historia y sus personajes aterradores.

Asimismo, puntualizan que la única manera de salir es desmayado, “no hay más, hay que terminar el recorrido”.

Quedan en shock al salir de Casa Belmont

A través de redes sociales, se han viralizado los videos del estado en el que salen quienes se han atrevido a entrar, como una mujer que quedó en shock.

“No vengan, no vengan, me encerró adentro”, dijo la visitante de la Casa Belmont.

Incluso, hay quienes no pudieron abandonar la casa del terror y pedían ayuda para poder salir del aterrador inmueble.

¿Dónde queda Casa Belmont, la casa del terror más extrema de Nuevo León?

Para quienes se atrevan a vivir la experiencia en Casa Belmont, que en este mes de octubre se ha puesto más extrema, se localiza en Calle Treviño, en el Centro de Monterrey, estado de Nuevo León.