La Casa de los Famosos México volvió a encender las pantallas. Foto: Cuartoscuro

La “Casa de los Famosos México” volvió a encender las pantallas con bailes, besos y confesiones que dejaron a todos hablando. Durante las últimas semanas, los participantes protagonizaron escenas subidas de tono que se hicieron virales en redes sociales.

¡Baile sin camisa!

Durante una noche de salvación, Aldo de Nigris, Abelito, Aarón Mercury y Alexis Ayala se armaron una coreografía para divertir a Elaine y Mar.

Lo que empezó como un reto terminó con todos los integrantes del cuarto sin camisa, dejando claro que hay show para todas las edades, ¿a quién eliges?

El beso entre Guana y Shiky

Uno de los clips más vistos fue el beso entre Guana y Shiky, dirigido por Alexis Ayala, en una dinámica estilo telenovela.

Hubo pasión, hubo “lengüita” y hasta risas de sus compañeros antes de que Dalila Polanco cortara la apasionada escena. Gracias a este beso, Abelito regaló a sus fans un nuevo meme.

Mujeres al ritmo de bailes provocadores

Las mujeres también prendieron la pista. En la fiesta temática de “Las mil y una noches”, Ninel Conde mostró sus mejores pasos demostrando por qué le dicen “Bombón asesino”.

Mientras que Elaine y Mar se robaron la atención con un sensual baile frente al espejo que dejó a varios con la boca abierta.

El show del Team Noche con mensaje incluido

El Team Noche también dio de qué hablar al preparar un baile para mantenerse en la competencia. Con toallas azules como vestuario, los integrantes interpretaron un número musical.

La sorpresa llegó al final: todos se quitaron la toalla y mostraron las pompis con la palabra “Noche”.

De la fiesta al entrenamiento

No todo fueron fiestas. Aldo y Aarón Mercury compartieron rutinas de ejercicio dentro de la casa, mostrando la otra cara de su convivencia. Entre risas y motivación, los dos hicieron de su entrenamiento un espectáculo de músculos para sus seguidoras.

Los cinco momentos más hot confirman por qué la “Casa de los Famosos México” sigue atrapando a la audiencia: cada semana combina drama, diversión y escenas que rápidamente se vuelven tendencia en redes sociales.

