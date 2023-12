“Ya no quiero tocar mi cuerpo”: Francés que amputó su cuerpo para parecer alien dijo adiós a su proyecto

“Ya no me gusta este mundo”, dijo Anthony Loffredo, el joven francés que modificó y amputó su cuerpo para el Black Alien, proyecto que dejó, por el momento, en un avance del 65%.

Mediante un post en su cuenta de Instagram, el también tatuador, que inició con su transformación a los 26 años, dijo que el proyecto perdió sentido al paso de los años.

El francés no esperaba que su idea, que ahora concluye, tuviera tanto impacto en el mundo, pero de lo que está seguro es de su intención de ya no tocar su cuerpo.

“Este proyecto al que le di todo, amor, pasión, determinación, fuerza, ha perdido su sentido con el paso de los años, no esperaba que tuviera tanto impacto en el mundo, para ser conocido no supe gestionarlo y mi proyecto ha perdido su sentido, 6 meses separan estas dos fotos de la izquierda un niño claramente perdido, a la derecha un niño más limpio que todo que tenía, una cosa es segura ya no quiero tocar mi cuerpo ni quitar ni poner nada”.

Anthony Loffredo.