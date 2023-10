Empezó como un grano y terminó en un cáncer que le perforó el cráneo: joven mexicano comparte su historia

Lo que empezó como un grano, resultó ser un tumor que incluso le perforó el cráneo a Alonso Castillo, joven que continúa luchando para tratar un tipo de cáncer muy raro y agresivo.

El 30 de julio de 2022, a través de su cuenta de TikTok, Alonso Castillo (@alonsocastg), de 28 años, compartió la aparición de un granito a la altura de la sien del lado izquierdo.

Pero debido a que había crecido mucho, en agosto acudió al hospital para retirárselo por medio de cirugía.

Sin embargo, el 10 de septiembre, reveló de lo que se trataba, era un tumor que ya le había perforado el cráneo.

“Pasaban los días y no le daba tanta importancia, no parecía nada anormal. Fui a consultar con médicos y al parecer era un absceso, me recetaban medicamentos, pero no disminuía de tamaño. (…) Fui al hospital a que me lo retiraran por medio de cirugía; yo seguía pensando que era un absceso. Me hicieron estudios y aparecía el cráneo perforado. Era un tumor”.

Alonso Castillo.