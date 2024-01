¿Nuevo culto de “hombres alfa”? Captan a influencer Temach “bautizando” a seguidores

¿Bautizo para los “hombres alfa”? Luis Castillejas, mejor conocido como Temach, fue captado en un supuesto ritual con un grupo de seguidores, lo que le atrajo críticas.

En las últimas horas, se viralizó un video en donde aparece el influencer colocando un collar con una placa a cada uno de los jóvenes, que, al final, concluye con un abrazo.

En redes sociales, señalan que el acto forma parte de lo que hace Temach para “bautizar” a los nuevos prospectos de hombres alfa.

De acuerdo con otras grabaciones compartidas en plataformas como TikTok, el promotor del “Modo Guerra” se dirige a los asistentes y les habla sobre la búsqueda de pareja.

“Siguen al Temach y no tienen novia, no es por los vatos que siguen a Temach, es por las morras que no se merecen semejantes cabr#$%& (…) No abandonen, esta pelea es individual, mi compa, es el esfuerzo individual. Tú sabes contigo cuando ya no quieres, cuando estás cansado, ahí te esfuerzan, eso es lo que le aportas a esta tribu, eso es lo que le aportas a esta comunidad, tu esfuerzo, porque con el esfuerzo colectivo de un chingo de hombres podemos cambiar al mundo, así que esfuércese mi compa, esfuércese un chingo que nosotros nos vamos a esforzar también por usted”.

Temach.