Captan a mujer golpeando a su pareja dentro de un auto

Pelea entre pareja se vuelve viral. Foto: GettyImages

Una mujer, identificada como Rita, fue captada mientras agredía físicamente a su supuesta pareja dentro de un vehículo tras una acalorada discusión que se volvió viral en redes sociales. Los hechos ocurrieron luego de que la mujer acusara a su pareja de agredirla verbalmente.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita y palabras altisonantes. Se recomienda discreción:

El incidente fue grabado por una tercera persona, quien se encontraba en la parte trasera del vehículo. La víctima le solicitó en varias ocasiones que captara las agresiones con su celular y le brindara ayuda, mientras Rita sujetaba el cabello del joven, de aproximadamente 25 años, y lo abofeteaba repetidamente. Durante la agresión, el hombre intenta convencer a su pareja de que tiene pruebas de que él no le había sido infiel con otra mujer llamada Karen, y advertía que sus actos tendrían repercusiones legales.

De acuerdo con la grabación difundida, el hecho habría ocurrido en el mes de junio.

A medida que la discusión escalaba, el conductor y supuesto novio pidió a su amigo que bajara a Rita del vehículo, pero la mujer se negó y prefirió continuar con la confrontación. Al finalizar la agresión, la víctima se tomó fotografías del rostro ensangrentado para documentar las lesiones, y aseguró que en ningún momento había cometido violencia en contra de Rita.

Posteriormente, el tercer pasajero difundió en redes sociales un audio de la discusión, en el que el novio menciona que Rita posee una denuncia por antecedentes violentos. En el registro de audio, la mujer amenaza:

“Vamos a ver si todo ese pinche dinero según te queda te van a salvar. Tú y Karen me pelan la v”%$, a mí me vale la pinche denuncia, vamos a ver quién sale perdiendo, papá… primero vienen por ti, después te investigan, te lo he dicho 30 mil veces.”

El caso ha generado gran repercusión en plataformas digitales, donde los usuarios han debatido sobre la violencia de género y la difusión de incidentes personales en redes sociales. Hasta el momento, se desconoce dónde ocurrió el hecho; además, no se han reportado intervenciones legales adicionales, pero el video y el audio continúan circulando en internet.

