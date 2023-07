¿Kurt Cobain, eres tú? Captan al indigente “más guapo” de Cancún

El video fue captado en Cancún. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un video subido a TikTok se está viralizando rápidamente debido a que en él se observa a un indigente, afuera de una tienda de convenencia, al cual muchos han catalogado como el “más guapo” de Cancún, lugar donde fue filmado.

En la grabación subida a la red social mencionada por la usuaria Ingrid Teran se observa al hombre, aparentemente en situación de calle, fumando un cigarro afuera de la tienda.

El hombre rubio viste una camisa y un saco gris. Su barba es abundante y mientras es filmado sólo espera en el estacionamiento de la tienda mientras se acomoda su larga cabellera.

El video, que fue titulado “¿Y cómo son los indigentes en Cancún?”, suma más de 5.6 millones de reproducciones y miles de comentarios de quienes ya se dicen sus fans.

Indigente en Cancún se viraliza y lo comparan con Kurt Cobain

Tras viralizarse el video, más de un usuario de TikTok comparó a la persona filmada que causó sensación con Kurt Cobain, cantante de la banda de grunge, Nirvana.

“El Kurt Cobain de Cancún”; “Le hubieras pedido la de ‘Something in the Way'”; “Cuando no sabes si darle una moneda o pedirle la de ‘Smells Like Teen Spirit'”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Algunos más señalaron que quizá el hombre se había quedado sin dinero para regresar a su casa o que es un “hippie” y no una persona que vive en la calle, mientras otras más pidieron la ubicación de donde fue visto para conocerlo en persona.

“Ese es el look del 90% de los que viven en Tulum y Playa del Carmen”; “Moda aesthetic en todo su esplendor”; Lo puedo patrocinar y como su manager lo hago modelo”, se leyó en las respuestas de usuarios al video.

Hasta el momento, el video del indigente más guapo de Cancún ha acumulado casi 11 mil comentarios y 660 mil reacciones.

Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, y que alcanzó el éxito al inicio de la década de los 90 por su sencillo “Smells Like Teen Spirit”, canción que venía en el segundo disco del grupo “Nevermind”, habría cumplido 56 años el pasado 20 de febrero, pero su suicidio a los 27 años en 1994 dejó al mundo de la música con un gran vacío.