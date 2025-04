Captan en video “círculo de alerta” de manada de elefantes durante sismo en San Diego

Entre los sustos que dejó el sismo de magnitud 5.2 que sacudió este lunes el condado de San Diego, destaca un video que llama la atención, captado en el San Diego Safari Park, donde se ve cómo los elefantes formaron instintivamente un círculo alrededor de sus crías para protegerlas tan pronto como sintieron el temblor.

Según explicó el zoológico, este comportamiento se conoce como “círculo de alerta” y tiene como objetivo proteger tanto a las crías como a toda la manada ante posibles amenazas.

