¿Quién es “Chaparro Chuacheneger” y por qué se hizo famoso en redes sociales?

¿Quién es “Chaparro Chuacheneger” y por que se hizo famoso? Foto: Cuartoscuro

En el año 2018, el extraño corte de cabello de “Chaparro Chuacheneger”, quien pudiera considerarse que no está dentro de los estándares de belleza establecidos, y su peculiar forma de ser, hicieron que Alejandro Rodríguez, nombre real del famoso, saltara a la fama: su incursión en redes sociales lo convirtió en protagonista de cientos de memes, que se hicieron virales y que, a la fecha, siguen compartiéndose.

¿Quién es “Chaparro Chuacheneger”?

Alejandro Rodríguez, mejor conocido como “Chaparro Chuacheneger”, tiene 37 años y nació en Apodaca, Nuevo León. “Chaparro Chuacheneger” obtuvo fama en redes sociales al compartir en 2018 un video en donde decía que lo habían embrujado por no conseguir trabajo.

La fama de “Chaparro Chuacheneger” aumentó cuando, en redes sociales, sobre todo en Facebook, algunos usuarios comenzaron a compartir videos y memes en donde él era el protagonista.

Su éxito llegó a tal grado que varias marcas los invitaron a realizar comerciales; el más recordado es un comercial de condones y, según sus propias palabras, obtuvo tanto dinero que hasta piensa regalarlo.

“Chaparro Chuacheneger” se despide de las redes sociales

“Chaparro Chuacheneger” aseguró que, gracias a su comedia, memes y el respaldo de sus seguidores, pudo crear un patrimonio antes impensable para él, por lo que se retirara de las redes sociales, pues ya no tiene necesidad seguir trabajando en el mundo digital.

@CChuacheneger dice adiós a las redes sociales 😑 pic.twitter.com/wtqYnCmcHL — Edwin Meza 🐷 (@Edjmeza28) January 30, 2023

“Gracias a los millones y millones de reproducciones gané mucho, pero mucho dinero que ahora no sé ni qué hacer. Ya compré terrenos, negocios, tengo muchos carros y casas. En realidad ya no sé qué hacer con tanto dinero que voy a llegar a volverme loco; la verdad no creo acabármelo”, dijo.

El famoso “Chaparro Chuacheneger” agregó que tomará unas “humildes” vacaciones en París, Francia, para después seguir con acciones benéficas para sus seguidores.