Hombre disfrazado del “Chavo del 8” es detenido con droga en Brasil

Hombre disfrazado del “Chavo del 8”. Fuente: Cuartoscuro

Un hombre de 24 años vestido como el “Chavo del 8” fue detenido en Río de Janeiro, Brasil, acusado de portar droga. Lo que llamó la atención fue que, mientras lo trasladaban a la comisaría, el joven imitó los gestos y la forma de caminar del famoso personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

¿Detuvieron al “Chavo del 8”?

El presunto distribuidor de droga vestía un atuendo casi idéntico al del “Chavo”: pantalones beige, playera rayada, tirantes rojos y un gorro tipo aviador verde. Durante su arresto, arrastró los pies y protestó como lo hacía el personaje de la vecindad en la serie mexicana.

El momento fue grabado por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales. La actitud del joven provocó una ola de comentarios irónicos, en los que comparaban su actuación con escenas de la serie.

El caso generó memes y reacciones en redes

La peculiar detención desató todo tipo de reacciones en internet. Usuarios hicieron bromas como:

“Se pasó de la vecindad al reclusorio”

“Pi,pi,pi,pi, diría el Chavo”

“Nomás le faltó decir: fue sin querer queriendo”

Los comentarios y memes convirtieron el caso en tendencia, donde cientos de personas ironizaron sobre la escena que parecía sacada de un capítulo de comedia.

Proceso legal

De acuerdo con medios locales, el joven fue detenido como parte de un operativo de seguridad en Río de Janeiro. Aunque la policía no dio más detalles sobre la cantidad ni el tipo de droga incautada, al hombre lo trasladaron a la comisaría correspondiente para iniciar el proceso legal.

