Tremenda cachetada: Chessman golpea a Adrián Marcelo durante entrevista

Chessman golpeó a Adrián Marcelo durante una entrevista. Foto: Getty Images

El luchador Chessman no se quedó con las ganas y le dio un tremendo cachetadón al influencer Adrián Marcelo, quien le estaba realizando una entrevista durante el The World is a Vampire, festival que se realizó en el Foro Sol para los amantes del rock alternativo.

Ver más Chessman le manda una cerveza a la chica de cabello rosa con Adrián Marcelo, quien luego se pone a rezar. pic.twitter.com/pVQSBkZyn1 — vampipe ⍨ (@vampipe) March 5, 2023

A través de varios videos que se difundieron en redes sociales, se hizo viral el momento en que Chessman, mantiene un ríspido diálogo con Adrian Marcelo, quien con micrófono en mano le hace algunas preguntas, pero el exintegrante de los Hell Brothers le contesta molesto.

Ver más Chesmann Nuevo héroe nacional … al madrear al Alfredo Adame 2.0 … Adrián Marcelo …👏👏👏 pic.twitter.com/qCM3ogbooz — RamsesElMaza (@ramses_maza) March 5, 2023

La plática se tornó tensa y Chessman de pronto le aplicó un cachetadón que hasta en el audio del video se escuchó, tras impactar el rostro del conductor regiomontano de lo fuerte que se lo propinó. Impactado por lo sucedido, Adrian Marcelo se tocó el cuello y se puso de rodillas para sobarse.

La cosa no terminó ahí porque Adrian Marcelo tomó el vaso de cerveza de una asistente al evento rockero y se lo aventó a los ojos al luchador, quien por un instante perdió visibilidad. Chessman se repuso y de nuevo trató de golpearlo, pero varios luchadores y elementos de seguridad se lo impidieron.

Posteriormente el famoso influencer comenzó a insultar a Chessman, quien a pesar de estar muy irritado, tuvo que ser sometido por al menos 4 personas para calmarlo. Luego, Adrian Marcelo fue a buscarlo para decirle algo, pero el incidente ya no pasó a mayores.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Los cibernautas emitieron su opinión por lo sucedido con Chessman y Adrian Marcelo. Unos dijeron que fue actuado y otros tuitearon a favor, en contra o hicieron bromas en Twitter:

Ver más No podemos permitir esto. Conozco a @adrianm10 y certifico que ninguna de sus acciones ni comentarios justifican una reacción con este grado de violencia. Todo mi apoyo, Adrián. Acá hay quien te respalde. pic.twitter.com/fzoeG1JiBI — Shuy® (@jesus_solis) March 5, 2023

Ver más Que risa por todos los indignados con *Chessman* porque se atrevió a darle una bofetada al “rey del humor ácido” *Adrian Marcelo*, se ofenden por tan poco, no tienen sentido del humor cristales o ¿Como iba? pic.twitter.com/I37lVsV7qL — cloudy 🌧🎈 (@Nubiap38) March 5, 2023

¿Qué detonó el enojo de Chessman?

Se desconoce qué motivo fue el que detonó el enojo de Chessman para responder de forma violenta contra Adrian Marcelo, quien después de hacerse una revisión médica ya planea una demanda legal si no viene un pronunciamiento de Triple AAA sobre la agresión.

Ver más 🚑 Directo a Revisión Médica.



SIN cámaras ; SIN prensa ; SIN staff ; sin nadie que estuviera grabando (Como para pensar que es un show montado)



Así fue @adrianm10 a revisarse, ante la fuerza desmedida con la que Chessman lo golpeó. pic.twitter.com/XKAcZjw93R — Roberto Figueroa (@RJ_Figueroa) March 5, 2023

Esta es ya la tercera ocasión que Adrián Marcelo es golpeado por un luchador profesional. Alberto del Río y Sin Cara también llegaron a pegarle al ahora conductor de Multimedios.

Ver más Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van. — adrián marcelo (@adrianm10) March 5, 2023

Adrián Marcelo ha estado en medio de la polémica por su humor negro que gusta a miles de personas que lo siguen. Un caso reciente fue cuando se dijo de cosas con la tiktoker Herly RG por los comentarios de gordofobia del influencer. Él la atacó por su forma de comer y ella le hizo un reto relacionado con el consumo de drogas.