¡La más distraída! Chica deja a su novio ciego olvidado en el súper

Una joven pareja protagonizó un momento viral en redes sociales, cuando la chica olvidó a su novio en un supermercado; y aunque pudo ser sólo una divertida acción, el escenario causó decenas de comentarios, pues el chico es una persona ciega.

Fue a través de una cuenta de Tiktok en donde se compartió el momento captado por la propia novia, quien confesó que había olvidado a su novio al concentrarse en unas promociones.

“Mi novio es ciego y se me acaba de olvidar hace rato. Estaba mirando unas promociones y hasta ahora me acordé de que estaba aquí”, relata la mujer mientras graba el camino para llegar a su novio.

Así reaccionó el novio ciego olvidado

El chico ciego se encontraba parado, agarrado al carrito del súper mientras esperaba a su novia, a quien, al escucharla, le preguntó en donde se encontraba.

“Amor, ¿dónde estabas?”, preguntó el chico mientras esperaba la respuesta de su novia, quien se limitó a ofrecer disculpas.

“Estaba ahí, perdón”, se escucha decir a la olvidadiza novia al final del video.

“Yo lo cuido”: en redes reaccionan ante el video

Como era de esperarse, decenas de seguidores reaccionaron al video de la chica que olvidó a su novio ciego, y aunque algunos reaccionaron con comentarios de ironía, otros más condenaron la acción.

“Me dio rabia”, “Se ganó el premio a la mejor novia del año”, “Todo mundo la juzga por decir que se le olvidó”, “Me imagino cada minuto solo, esperando solo con su mente”, “Ay, no. No lo mereces”, “Ay, no. Qué pecado”, “Menos mal, el amor es ciego”, “Me dolió más a mí porque el novio no lo vio”, “Lo más triste es que no es la primera vez que lo olvida”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.