El “Chico eléctrico” se dedica a contar su padecimiento en TikTok. Foto: Instagram

Sin duda alguna Tik Tok se ha convertido en una ventana para todas las personas que quieran compartir su vida, desde hechos insólitos hasta condiciones médicas que resultan muy curiosas para los usuarios de esta red, esta es la historia del “chico eléctrico”.

Durante los últimos años los usuarios han compartido en TikTok cómo es su vida con distintas condiciones, desde el síndrome de Tourette, hasta el trastorno disociativo de la personalidad.

Joseph Rivas, un joven de 17 años originario de Chile saltó a la fama debido a sus videos en la plataforma TikTok en la que compartió parte de su condición médica con sus seguidores.

¿Qué padecimiento tiene el “chico eléctrico”?

El “chico eléctrico” se realizó una resonancia, la cual mostró que su cerebro tenía mucha inflamación, sin embargo los exámenes no arrojaron un diagnóstico ya que los médicos no encontraron el origen de su padecimiento, por lo que no hay una enfermedad hasta ahora que se relacione con lo que hace que Joseph tenga estos movimientos involuntarios.

Los movimientos de Rivas son muy notorios y se producen con una mayor intensidad cuando se mueve, mientras que cuando está quieto su cuerpo no presenta estos espasmos.

Algunas tareas que pueden ser sencillas, para Joseph son complicadas, como lo es lavarse los dientes, sobre esto menciona que su madre le ayuda ya que es algo que no resulta cómodo de hacer diario.

El cerebro puede hacer cosas inimaginables como lo es autorepararse, sin embargo cualquier lesión o problema en él puede derivar en problemas neuronales, tal y como le sucede a Joseph.

Antes de sus problemas médicos, Joseph siempre se había denominado alguien positivo, deportista, lleno de energía y con muchos amigos.

“En primero medio empecé con temblores casi imperceptibles, después me pasaba que todo mi cuerpo tenía un cortocircuito. No podía moverme, no podía hacer nada. Como que los ojos se me iban, intentaba hablar, balbuceaba”, mencionó en la televisión chilena.

¿Por qué se autodenomina el “chico eléctrico”?

En noviembre del año pasado estuvo presente en la inauguración de la Teletón en Chile, en el que explicó que comenzó a subir videos para mostrarse como era, de ahí surgió su apodo como el “Chico eléctrico”.

“En la calle me dicen: “Miren el chico va con electricidad o va bailando electrónica”, no sé. Y luego para las redes sociales me busqué un apodo y dije: “Quiero transmitir energías, humor, ¿qué apodo me queda?”, contó en la Teletón 2022.

Joseph cuenta que en enero de 2022 sufrió una inflamación cerebral que dejó algunas secuelas, las cuales son los temblores que dificultan actividades esenciales como comer, tomar agua o sostener objetos.

Fue a partir de junio de ese año que decidió compartir su vida basada en su condición, mostrando las dificultades que ha tenido, además de la terapia que comenzó a recibir para contrarrestar estas secuelas.

@jxseph_27 Disculpen si el video muy largo pero si quieren saber que tengo veanlo ♬ sonido original – Jxseph rivas

“Así que me dije a mí mismo: “Voy a mostrar qué onda, para no seguir pasándola mal”. El doctor me pidió un video para ver qué onda, los movimientos, cómo iba y yo subí ese video con harto miedo”, relata Joseph.

A pesar de su condición, el joven se muestra con buen ánimo, incluso hace videos cómicos sobre los temblores en distintas situaciones, algo que sin duda le ayudó a su popularidad en redes sociales, donde los comentarios de apoyo no pueden faltar en cada publicación.

Esto fue algo que le ayudó ya que relata que encontró empatía de los usuarios que no dejaban de comentar sus videos, algo que lo llenó de emoción debido a que menciona que se quitó “un gran peso de encima”.

@jxseph_27 Contexto: tuve una inflamación del cerebro que me dejó con temblores ♬ sonido original – Jxseph rivas

¿Sus temblores tienen cura?

Joseph cuenta que recibió el diagnóstico de un neurólogo, quien le dijo que había altas probabilidades de que se quedara con las secuelas para siempre, algo que terminó por hundirlo en una depresión.

Fue entonces que pensó seriamente en el suicidio ya que no veía un futuro y se dirigió a la calle a para “acabar con todo”, sin embargo menciona que se encontró 10 mil pesos chilenos.

“Mire al suelo y me encontré diez lucas. Puede parecer algo tomto, pero yo lo vi como una señal”, contó.

Rivas vio esto como una esperanza en su vida, por lo que volvió a casa a contarle a sus padres mientras lloraba. El chico menciona que aún tiene el billete y cada vez que lo mira se traduce en esperanza.

“Una de las cosas que aprendí es que pase lo que pase siempre hay opción, todo depende de mi enfoque. No se echen a morir”, relató en la Teletón 2022.

Por esto mismo continuó con su terapia en la Teletón de Santiago a través de diversas actividades que le han ayudado a recuperar la confianza y cada día avanza en el tema de los temblores para poder desarrollar su vida de manera normal.