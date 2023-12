¡Quedó acorralado! Mujer se defiende de su acosador y lo encierra en una tienda mientras busca ayuda

En redes sociales, usuarios viralizaron la denuncia de una vendedora en Valdivia, Chile, donde el acoso sexual que vivió quedó grabado en un video en el que se ve cuando lo encierra en su tienda hasta cuando los vecinos acuden a defenderla.

Y es que según quedó registrado el video de la cámara de vigilancia de la tienda miscelánea, la vendedora identificada como Amelie Pascal acomodaba la mercancía de su local cuando entró un sujeto vestido de pants y playera que parecía buscar algo en específico para comprar.

Segundos después, le pregunta por las paletas heladas, que estaban junto a ella, acercándose y encimándosele mientras ella continúa agachada con sus labores, para después voltear y pegarle en la cara al notar que se propasaban con ella.

Inmediatamente, y mientras él se queja negando la razón de las agresiones, sigue pegándole, para después salir y cerrar la puerta del local, no sin antes evitar con golpes y patadas que el acosador pudiera escapar atrás de ella.

Y es que según comentó ella en redes sociales al hacer su denuncia por el acoso sexual que sufrió, minutos antes de que entrara él, había salido su mamá, a la vez que puntualizó que la tocó dos veces, pero en la primera creyó que se trataba de un malentendido por la distancia que había entre ambos, pues las paletas que supuestamente buscaba estaban a un lado.

“No le tome importancia (si me perseguí por mi celular). Había preguntado por hamburguesas veganas después y ahí me puntea cuando me agaché, reaccioné y me dice si ya me voy, lo dejé encerrado y fui a pedir ayuda, le sacaron la ctm y afuera me pide perdón y le comencé a pegar y me rasguño y salió corriendo!”

Amelie / víctima de acoso sexual