“¡Recen, por favor!”: pide chofer a pasajeros en Puebla para que no se inunde el camión

El video se viralizó. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Las lluvias en México siguen haciendo estragos, Puebla no es la excepción, por ello, en la red social de TikTok una usuaria compartió un video en donde se aprecia cómo los encharcamientos ponen en apuros a los choferes del transporte público.

Pide chofer a usuarios, rezar y subir los pies

En el video se aprecia una fuerte lluvia, la cual provocó grandes encharcamientos parecidos a los ríos, además, les generó problemas a los chóferes del transporte público y en esta ocasión un operador pidió al pasaje rezar, al parecer, para evitar que su unidad se inundara y así quedarse varados en medio de la avenida, también, subir los pies para no mojarse.

No se precisó en qué parte de Puebla ocurrió el curioso evento, sin embargo, sacó risas, comentarios y burlas entre los usuarios de TikTok, algunos dijeron que con cerrar la puerta del camión bastaría para evitar que se metiera el agua.

El clip captó al camión de transporte recorrer una avenida en Puebla, pero, la cantidad de agua impresionó a todos porque mientras avanzaba, el líquido entró por la puerta, por lo que el chofer pidió a todos rezar, para evitar una tragedia.

“El nuevo reza, Malena, reza”

“¿Y no se le ocurrió cerrar la puerta?”

“Solamente le faltó la música de piratas de caribe”

“Imagínate vivir en otro país y perderte de esto”

“Recen y suban los pies”

Algunos cuestionaron por qué no cerró la puerta, para evitar la entrada del agua, quizá, no servía y por ello no lo realizó. El interesante suceso ocurrió en Puebla, pero no se sabe con exactitud dónde.

En Puebla frecuentemente se comparten videos curiosos de diversos temas como: choques, robos, lluvias y abuso policial; si están de paso por dicha entidad no olviden asistir a degustar el famoso chile en nogada, pues es de temporada, y se puede unir al debate de si va capeado o no.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Alud sepulta a tres trabajadores en Tlatlauquitepec, Puebla; hay un muerto]