Claudia Mollinedo ofrece disculpa pública tras video viral

Luego de hacerse viral en redes sociales, Claudia Mollinedo fue suspendida dl periódico El Independiente, donde colaboraba como columnista, informó la periodista en un video en el que ofreció una disculpa pública por su actitud contra el restaurante Bagatelle, en la Ciudad de México.

Asimismo, acotó que la decisión de suspender su columna en su publicación nacional es, por el momento, temporal, destacando que aprovechará el tiempo “para reflexionar y sobre todo para reconstruirme desde la verdad y la empatía”.

Este lunes, la periodista Claudia Mollinedo publicó en su cuenta de X un video disculpándose por su actitud del viernes pasado cuando denunció al restaurante Bagatelle, ubicado en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por haberle pedido dejar el establecimiento, junto a sus amigas, para permitirles cerrar el local.

En la primera grabación, afuera del lugar, la también excolaboradora de Imagen Televisión aseguró que, además de haber comido en lugares con mejor comida, a ella y a sus amigas las escoltaron a la salida “como delincuentes”, recalcando que sí habían pagado la cuenta, y que esta fue por 25 mil pesos.

Aunque en el mismo video reconoció que todo ocurrió por haberse quedado media hora después del cierre, pues el establecimiento “baja las cortinas” a la 1 de la mañana, como también lo confirmó un empleado del restaurante al que señalaron ahí como quien les había pedido irse, y quien las enfrentó con un “aquí se cierra a la 1, no cuando quiera”.

Mientras que este lunes reconoció su responsabilidad con la publicación, sobre la que aseguró que “cometí un error al compartir algo tan delicado sin contexto, sin explicar de manera clara qué había ocurrido y eso abrió la puerta a muchas interpretaciones que se salieron de control”.

“Entiendo que el video pareció arrogante, altanero y hasta prepotente, les aseguro que esa no soy yo y quienes me conocen profesional y personalmente y me han acompañado en estos más de 14 años de trayectoria lo saben, pero no basta con decirlo, me toca asumir las consecuencias”

Claudia Mollinedo / periodista