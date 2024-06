Con el toque del Barrio Bravo: comerciante vende café tipo Starbucks en Tepito

Así es el Starbucks de Tepito. Foto: TK: @lizethlg6

Café al estilo “fifí” de Starbucks, pero con el toque del Barrio Bravo, son la novedad de Tepito. Si eres un fanático de esta bebida y sus delicias, quédate a leer esta nota, pues te decimos dónde encontrar los cafés más virales de TikTok.

En los últimos años, Tepito, una de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México (CDMX), ha comenzado a ser un referente gastronómico. Hace unos años, sorprendió al mundo con la creación de las “licuachelas”. Desde ese momento, el ingenio de este barrio no se ha detenido; y ahora nuevamente se encuentran en el ojo del huracán culinario con la creación de los “Starbucks de Tepito”.

Viralizan café tipo Starbucks de Tepito

En el corazón de Tepito, Isra, un comerciante de la zona, decidió emprender un negocio innovador: café similar al de Starbucks, pero con el toque mágico de su barrio. Muy al estilo de la empresa cafetera estadounidense, en este negocio es posible encontrar una rica variedad de cafés y bebidas que pueden ser personalizadas, no solo con el tipo de leche, topping o tamaño, sino también con una leyenda en tu vaso que es una alta referencia a la inspiración de este emprendimiento.

Desde las 12 del día hasta las 18:00 horas, decenas de personas acuden al puesto para pedir sus cafés que, aparte de estar deliciosos, contienen divertidas y personalizadas leyendas como “Arriba el América”, “Para la más hermosa”, “Tepito bufa”, etc. De acuerdo con los usuarios, este puesto se ha hecho viral no solo por su exquisito sabor, sino porque, a diferencia de Starbucks, Isra permite que el recipiente lleve la frase que sea, siempre y cuando no sea ofensiva.

Cabe destacar que, actualmente, la cafetera estadounidense ya no escribe el nombre de los clientes en los vasos, sino que los imprime y solo deja poner uno.

Buen estilo y todo, pero ¿de qué sabores tienen y cuánto cuestan?

En este café tipo Starbucks, ubicado en Tepito, podrás encontrar una variedad de sabores como mazapán, capuchino, vainilla, chocolate, caramelo, café de olla, latte, Baileys, etc. Asimismo, puedes probar el especial de la casa que es una mezcla entre café de olla y Baileys junto con hielos molidos, chispas, canela y otros ingredientes.

Los costos van desde los 30 hasta los 90 pesos, todo depende del tamaño de tu bebida.

¿Dónde está ubicado el café Starbucks de Tepito?

Si después de leer esta nota ya se te hizo agua la boca o bien quieres probar algo nuevo, te invitamos a que vayas por tu café de 12 a 18 horas en calle González Ortega, entre Avenida del Trabajo y Caridad.

