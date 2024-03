¿Messi al rescate? Abuelita se salva de secuestro de Hamás en Israel gracias al ídolo del futbol

Ester Cunio, una abuela argentina de 90 años, evitó ser secuestrada por Hamás en Israel gracias a que mencionó ser del país del futbolista Lionel Messi. Sus captores, al escuchar el nombre del famoso futbolista, decidieron liberarla, debido a su afición y admiración por el astro argentino.

La historia de la adulta mayor se hizo viral en redes sociales. Hasta el momento, tiene 2 millones de visitas en la plataforma “X”, antes Twitter.

Ester relató cómo ella y su familia estuvieron en peligro, cuando terroristas irrumpieron en su hogar en el kibutz israelí Nir Oz. A pesar de la amenaza y el miedo, Ester pensó ágilmente y se le ocurrió mencionar a Messi durante una conversación con uno de los terroristas, lo que provocó un cambio de actitud en él.

“No me hables, le dije. Yo no sé tu idioma árabe. Yo hablo en argentino, en castellano. Entonces me dijo: ¿qué es Argentina? A lo que le respondí: Ves Futbol, y él dijo que sí. Entonces le dije: Yo soy de donde es Messi. Él se sorprendió y me pidió una foto”.

Ester Cunio