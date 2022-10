¡Ni para el arranque! A bordo de un avión, niño arma cubo de Rubik en segundos

Niño arma cubo de Rubik en segundos. Foto: Getty Images

Armar un cubo de Rubik resultó ser un juego de niños para el pequeño José Antonio, quien sorprendió con su habilidad al hacerlo en cuestión de segundos y, por si algo le faltará a su acto, lo hizo a bordo de un avión, impactando a los que se encontraban junto a él y que no perdieron oportunidad de filmarlo y compartirlo en redes sociales.

Las imágenes que circulan en plataformas digitales dan cuenta de que el pequeño, quien, según se sabe, es originario de Perú, resuelve un primer cubo de Rubik en un abrir y cerrar de ojos. Ante la rapidez con la que resolvió el acertijo, un hombre decide deshacerlo una vez más y tratar de hacerlo lo más difícil posible.

Pero, pese al intento de complicar el cubo de Rubik, José Antonio lo armó en tan sólo unos segundos; en el video se aprecia que una mujer cuenta y llega al número siete cuando el pequeño terminó de hacerlo, lo que le valió aplausos y felicitaciones de los testigos de lo que parecía un acto de magia y velocidad.

Las imágenes de José Antonio causaron revuelo entre cibernautas, quienes reconocieron el talento del niño, pues afirmaron, con experiencias propias, lo complicado que es resolver un cubo de Rubik, y más en cuestión de segundos.

“Hay que inculcarles este tipo de destrezas a los niños que se pasan sólo en el celular”, “Yo tengo uno, no he logrado armarlo nunca”, “Por favor, es un genio, que alguien haga algo, puede ser un científico sin descubrir”, “Yo una vez logré armarlo, pero demoré como un año”, “A mí sólo me falta subir a un avión y también aprender a armar uno de esos”, son parte de los comentarios por la hazaña del menor.

José Antonio, el rey del cubo de Rubik

Aunque el talento del pequeño para armar el famoso cubo no es la primera vez que gana reflectores, pues hace meses se habría presentado en un programa de televisión en Perú, país del que es originario.

En dicha emisión armó cuatro cubos de Rubik en menos de un minuto, y por si aún quedaran dudas del talento, el chico hizo dos más con una sola mano.