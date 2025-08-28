GENERANDO AUDIO...

Tras el revuelo generado por el enfrentamiento entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas este 27 de agosto, las imágenes de los políticos peleando se volvieron tendencia.

El encontronazo entre “Alito” Moreno y Noroña no solo dejó empujones y reclamos, también desató un fenómeno viral: un corrido en honor a la pelea que ya circula en redes sociales.

El choque ocurrió al cierre de la sesión de la Comisión Permanente, justo cuando se entonaba el Himno Nacional. En las grabaciones se ven empujones y luego intentos por golpear a Noroña en el cuello, mientras el morenista buscaba esquivar los manotazos. Como era de esperarse, el video corrió más rápido que los stickers de WhatsApp y pronto llegaron memes, burlas y hasta música.

Corrido de “Alito” Moreno se vuelve viral

El tema dedicado al líder del PRI fue compartido por el usuario @miguel_quintana y se viralizó en cuestión de horas. La letra, con un tono bravucón, relata el enfrentamiento y pinta a Moreno como el que “dio la lección”. Entre versos que hablan de “madra%$· en seco” y de Noroña bajando la mirada, el corrido se ganó miles de reacciones, risas y críticas.

Para muchos, la composición musical fue la cereza del pastel en un episodio que ya parecía sacado de un sketch. No faltaron quienes compararon la escena con peleas de caricatura, capítulos de Los Simpsons o parodias con el programa chileno de 31 minutos.

Redes reaccionan: memes, burlas y sospechas

Además del corrido, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre los vendajes de un colaborador. Usuarios cuestionaron que apareciera con collarín y cabestrillo al mismo tiempo, asegurando que ambos no son compatibles. “Uno jala para arriba y el otro para abajo”, señaló un internauta, mientras otros se burlaban diciendo que parecía un mal cosplay.

Las críticas no pararon ahí: varios llamaron “cobarde” a Noroña por ser muy rudo en redes pero evitar el pleito en persona, mientras que “Alito” recibió mensajes de apoyo de quienes justificaron su reacción como defensa.

Entre corridos improvisados, memes y comparaciones con escenas de comedia, el pleito político se convirtió en un show viral que, por lo visto, tendrá eco en redes por varios días más.

