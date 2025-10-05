GENERANDO AUDIO...

Un grupo de buzos de la empresa 1715 Fleet – Queens Jewels LLC vivió una experiencia digna de película: mientras exploraban las aguas turquesas de la llamada “Costa del Tesoro” en Florida, hallaron más de 1,000 monedas de oro y plata pertenecientes a una antigua flota española. El valor estimado del hallazgo supera el millón de dólares.

El descubrimiento se realizó durante el verano frente a la costa atlántica de Florida, en una zona conocida por ser escenario de naufragios históricos. Las piezas, que aún conservan marcas de acuñación y fechas visibles, habrían sido forjadas en las colonias españolas de México, Bolivia y Perú, según la compañía a cargo del rescate.

Un tesoro que el mar guardó más de 300 años

El hallazgo se relaciona con la legendaria Flota de 1715, una caravana de barcos españoles que zarpó del llamado Nuevo Mundo cargada de metales preciosos rumbo a España. Sin embargo, un huracán los sorprendió el 31 de julio de 1715, hundiendo los navíos y esparciendo su valiosa carga por el mar Caribe.

Desde entonces, exploradores y cazadores de tesoros han recuperado millones de dólares en monedas y joyas a lo largo de un tramo costero que se extiende de Melbourne a Fort Pierce, conocido precisamente como la Costa del Tesoro.

“Cada moneda es una historia del Imperio Español”

Sal Guttuso, director de operaciones de 1715 Fleet – Queens Jewels LLC, explicó a la agencia AP que el hallazgo no solo tiene valor económico, sino también histórico.

“Cada moneda es una pieza de historia, un vínculo tangible con las personas que vivieron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio Español”, afirmó.

“Encontrar mil de ellas en una sola inmersión es algo tan raro como extraordinario”, añadió.

De acuerdo con la agencia mencionada, el equipo de Guttuso utiliza detectores de metales submarinos, barcos de apoyo y técnicas manuales para remover la arena del fondo marino en busca de restos arqueológicos.

Florida y la ley del tesoro

La legislación estatal establece que cualquier tesoro o artefacto histórico hallado en aguas de Florida pertenece al Estado, aunque las empresas privadas pueden solicitar permisos para realizar rescates. Aproximadamente el 20 % de los objetos recuperados queda en manos del gobierno local para su conservación o exhibición pública.

Guttuso explicó a The Associated Press que cada temporada se elabora un inventario detallado de los artefactos, revisado por las autoridades antes de su distribución: “Queremos hacerlo bien”, señaló. “Al final, muchos de estos objetos terminan en museos y eso beneficia a toda la gente de Florida”, concluyó.