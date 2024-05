“Sí o sí quería una pirámide de fondo”: Doris Jocelyn revela cuánto se tardó para hacer el trend mexa

Doris Jocelyn reveló cuánto se tardó en hacer el trend mexa, su video homenaje a México en el que enaltece la cultura de nuestro país y ya supera las 2 millones de reproducciones. La influencer compartió detalles de las grabaciones que duraron hasta las 3 de la madrugada y cómo surgió su inspiración para lucir los trajes típicos con orgullo.

En un nuevo video, Doris Jocelyn mostró detalles del detrás de cámaras del trend mexa al que llamó “México, haz lo tuyo”. La joven creadora de contenido originaria de Veracruz reveló que contó con la ayuda de varias personas para lograr su proyecto y que incluso hubo quienes no creyeron en él.

Doris Jocelyn contó que para realizar el trend mexa, al que considera como su mayor proyecto, se llevó cuatro días de grabaciones con jornadas que iban de las 10:00 am hasta las 3 de la madrugada.

La veracruzana señaló que se inspiró en el trend Ahsoka para realizar un video dedicado a México en el que por sus orígenes tenía que incluir una “jarocha”, refiriéndose al traje típico del estado donde nació.

Doris indicó que ella deseaba una producción similar sobre México.

“Me surgió la idea sola en mi habitación (…) Veía que en otros países comenzaron a mostrar sus culturas en videos y eso me inspiraba más y me motivaba a dar mi 200% en este proyecto (…) Sí o sí, en mis transformaciones quería que estuvieran presentes el mariachi, la lucha libre, la televisión a color con María Félix, la Virgen de Guadalupe, Frida Kahlo y una princesa azteca para finalizar el video con broche de oro”

La creadora de videos sobre maquillaje reconoció que se enfrentó con complicaciones técnicas porque no sabía usar al 100% su nuevo equipo de grabación e iluminación.

En cuanto a la música indicó que no fue fácil la selección, que se pasó días escuchando música variada de México y le resultó complicado decidirse porque “tenemos música bien bonita en el país”.

Doris comentó que necesitó ayuda para que todo saliera a la perfección. Se reunió con expertos en filmación, DJ’s y creativos. Agregó que hubo personas que no creyeron en su proyecto y a pesar de ello siguió intentando.

La influencer compartió que uno de sus invitados es Fermi, la calaca, una personalidad que ha participado en eventos como la Fórmula 1.

Dorys Jocelyn compró los detalles mexicanos que se ven en su video en el centro de Puebla, así lo relató. “Me dediqué tres días”, mencionó. Dijo que a la corona de Frida Kahlo le hicieron unos ajustes con unos nopales preciosos, hechos con papel fomi.

“Sólo contábamos con cuatro días para lograr el video, trabajando desde las 10:00 am, hasta las 03:00 ame. Desde el primer día fueron tres maquillajes distintos, cuatro look para el segundo día… el volcán se me ocurrió de último minuto”

Dorys Jocelyn