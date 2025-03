Una elefanta intentó “revivir” a su amiga, con quien compartió 25 años en un circo y un parque en Rusia, mostrando un conmovedor hecho que quedó registrado. A continuación te contamos los detalles.

Magda y Jenny fueron inseparables durante más de un cuarto de siglo. Sin embargo, en los últimos años, se encargaron de entretener a las multitudes que visitaban el Parque Safari Taigan.

Retired circus elephant seen mourning and trying to comfort her partner of over 25 years after she had collapsed and passed away.



Jenny and Magda were performing partners in Russia for over 25 years.



When Jenny passed away this week, Magda refused to let veterinarians near her… pic.twitter.com/ipcOG0db7z