¡No soportó! Empleado de CFE corta la luz a su exnovia en venganza por dejarlo

Empleado de CFE corta la luz a su ex en venganza por dejarlo. Foto: Shutterstock

Las historias de amor no siempre tienen finales felices y algunos hasta idean venganzas para hacer escarmentar a sus exparejas; como la de una mujer que reveló que, tras terminar su relación con un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), éste, en revancha le cortó el servicio.

Me cortó la luz: así relató la joven la reacción de su ex que trabajaba en CFE

En el corto video, que ya es viral en redes sociales, se dio a conocer la historia de la joven que relató, sin muchos detalles, que salía con un trabajador de la CFE; sin embargo, el noviazgo no prosperó, por lo que ella decidió dar por terminada la relación.

Y si bien, una ruptura no es fácil, el trabajador de la CFE decidió vengarse de su expareja y utilizó su puesto para dejarla sin energía eléctrica.

“Una vez yo salí con uno que trabajaba en CFE y cuando lo mandé a la ching*** me cortó la luz”, se escucha decir a quién estaba contando la historia.

Tras la anécdota, varios usuarios de redes sociales confesaron los momentos que pasaron tras cortar con alguna pareja.

“Yo anduve con un florista, y cuando lo corté, me dio una flor de cempasúchil”, “Yo anduve con el de los garrafones, y cuando cortamos dejó de traerlos a mi casa, después ya tenía que ir hasta a la tienda por el garrafón”, “A mí me quitó el medidor”, “Yo una vez estuve saliendo con uno que trabaja en unos taxis, cuando lo terminé dijo a la base de taxis qué nunca me brindarán servicio”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Además, otros usuarios compartieron videos de cómo fue terminar con alguien que trabajaba en el servicio de luz, por ejemplo, una joven aseguró que, tras tronar con su novio, él denunció que tenía un “diablito” que, según dijo la chica, él mismo había colocado para no pagar una alta tarifa de luz.