En redes sociales, se ha viralizado el caso de una mujer que denunció ser víctima de gordofobia en un restaurante-bar de Torreón, Coahuila. La usuaria de Facebook, Roxy Gallegos, publicó en redes sociales el hecho.

Relata la joven que, mientras revisaba su bolsa el pasado 16 de abril, encontró un ticket con fecha del 7 de abril, cuando había acudido con una amiga al restaurante-bar “La Mexa, Cantina-club”, ubicado en Paseo Morelos, Torreón, Coahuila.

Dicho ticket tenía como descripción de mesa las palabras “gorda negra”; Roxy menciona que el día que acudió al bar, no había prestado atención al ticket, ya que si se hubiera dado cuenta de que era víctima de gordofobia, “no hubiera dejado propina”.

“De haber sabido, no dejo propina, pero bueno, si hablan de los clientes y se refieren a ellos como ‘gente piojosa’ por no dejar propina, aunque no es obligatoria x ley, según tengo entendido……… en fin”.

Roxy Gallegos, víctima de gordofobia.