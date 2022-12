“Un milagro”: tráiler atropella a mujer y sobrevive

Como un “milagro”, así calificó una joven de 22 años haber sobrevivido después de que un tráiler le pasó por encima, cuando intentaba cruzar la calle para continuar con sus labores como auxiliar de enfermería. Según consta en un video, iba hablando por teléfono cuando sucedió el accidente.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la mujer, identificada como Lorena Rodríguez, va cruzando una calle transitada mientras la luz del semáforo se encontraba en rojo, esto el pasado miércoles 7 de diciembre a las 15:30 horas.

Cuando la mujer, que se encontraba respondiendo una llamada telefónica, llega al carril en donde se encontraba un tráiler, el transporte de carga avanza y la empuja.

Sin poder reaccionar a tiempo, Lorena cae al suelo y el vehículo sin detenerse mantiene su marcha; fue hasta que pasó completamente, que se aprecia cuando se detiene el tráiler, cuyo conductor, al parecer, no se había dado cuenta de la presencia de la joven.

En entrevistas para medios, Lorena Rodríguez detalló que el accidente ocurrió cuando intentaba cruzar la calle 60, en la ciudad de Ibagué, Colombia.

“La tractomula me pasó por encima de las piernas; sufrí una fisura en el lado derecho de la pierna, la cual me lastimó la pierna izquierda, tengo unas fisuras superficiales”.

Bajó de la ambulancia con el objetivo de recoger unos documentos de un paciente en la Clínica Keralty, en la ciudad colombiana, y cruzó la calle cuando el semáforo estaba en rojo.

“Lo único que hago es dar dos volantines debajo de la tractomula. Lo único que hago es recogerme, estarme quieta porque prácticamente me estaba pasando las llantas del otro lado por el pie y la cabeza. Es un milagro, tengo un gran ángel que me está cuidando desde muy alto. Le doy gracias a Dios todos los días desde que me levanto. Mucho miedo a morir, solamente pensaba en mi familia y en mi hija, la cual es mi motivación de salir adelante”.

Lorena Rodríguez.