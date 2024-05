¿Otro caso como el de Cartier? Encuentra Mercedes Benz en 68 mil pesos y reclama oferta ante Profeco

Una usuaria de redes sociales identificada como Mami Ra contó en sus redes sociales que, “curioseando carros” en internet, encontró en la página oficial de Mercedes Benz, un AMG A 35 4MATIC MH por tan sólo 68 mil 519 pesos.

Recuerdan lo q pasó con #cartier ??? Anoche curioseando carros me Pasó esto al ver un #mercedesbenz incluso tengo el código qr q me mantiene la oferta por varios meses … @Profeco Que procede? Deberían venderme el carro a este precio?? pic.twitter.com/05a71b0xYd

En un post en su cuenta de X, Mami Ra recordó lo que había ocurrido hace unas semanas con Lord Cartier, quien, por un error en el precio publicado en la página de joyas, se hizo de unos pendientes por 237 pesos, cuando en realidad costaban más de 200 mil pesos.

Eso es lo que le ocurrió a Mami Ra. Cuando entró a la página de Mercedes Benz México, vio que el lujoso auto tenía un precio de menos de 70 mil, cuando en realidad tiene un precio de más de 800 mil pesos.

De forma astuta, no dudó en tomar la oferta y consiguió un código QR de la oferta, con la que, aseguró, se mantiene el precio de 68 mil pesos durante varios meses.

Mami Ra explicó que se documentó bien y leyó las cláusulas: mostró que la misma página de Mercedes Benz indica que el precio expresado en el portal de internet es en pesos mexicanos.

En su actualización más reciente para sus seguidores y curiosos por ver en qué termina esta historia, informó que, aunque sabe que probablemente le digan que no le pueden vender el auto en esa cantidad, ya informó a Profeco sobre lo que ocurre.

Además, ya visitó la agencia Mercedes Benz en Insurgentes Sur en la Ciudad de México (CDMX).

Ahí, en la concesionaria, un vendedor le explicó y recomendó ponerse en contacto directamente con la marca y con la planta.

“Ya voy saliendo, efectivamente el vendedor me da la razón porque, pues yo llego con el QR que me lanza la página y me dice, pues sí efectivamente el precio que te lanza la página es éste. Como nosotros somos concesionarios y simplemente somos vendedores de la marca, no te podemos dar ese precio, pero la marca, la planta, sí porque son ellos los que han puesto ese precio. ¿Qué procede? Ponerme en contacto con la marca y es lo que voy a hacer”.

Dijo.