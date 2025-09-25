¿Era La Llorona? Joven graba supuesto llanto en Guanajuato y se vuelve viral

GENERANDO AUDIO...

El clip generó distintos comentarios en redes sociales. Foto: IA

Un tiktoker grabó el presunto llanto de La Llorona en calles de Guanajuato y su publicación se ha vuelto viral entre usuarios de redes sociales.

Como suele pasar en estos casos de supuesta actividad paranormal, muchos internautas se mostraron incrédulos, mientras que otros, compartieron anécdotas de experiencias parecidas.

De la misma manera, el autor del video, un joven baterista de Guanajuato, posteriormente, compartió un segundo clip donde explica cómo fue que vivió su supuesto encuentro con La Llorona, fantasma legendario del folclore en México.

Joven graba supuesto llanto en Guanajuato; ¿qué sucedió?

Desde su perfil en TikTok, Oso polar Drums, @maximoulises777, compartió el video en el que él supuestamente captó un lamento del espectro.

En la grabación se aprecia cómo el baterista, mientras graba, camina por calles de Guanajuato durante la noche.

Se nota una atmósfera tensa, ya que, a lo lejos, se escuchan a algunos perros ladrar, al mismo tiempo que el supuesto lamento de La Llorona.

“¿Qué es eso?”, dice el joven bastante asustado, quien no deja de grabar la calle, que está completamente desierta, así como las entradas a los callejones de alrededor, mientras el llanto, continúa escuchándose.

Tras la publicación del clip, varios usuarios de TikTok señalaron que bien pudo ser el aullido de un perro, así como bromearon y trataron de encontrar una explicación lógica a lo que se aprecia en el video.

Otros, además de creerle, compartieron algunas anécdotas y recordaron ese dicho coloquial: “si la escuchas lejos, está cerca; y si la escuchas cerca, está lejos”.

Joven dio contexto del supuesto encuentro con La Llorona en Guanajuato

Tras la viralización de su video, Oso polar Drums publicó un segundo clip, más extenso, en el que explica el contexto de su experiencia del momento en el que habría escuchado a La Llorona.

En esta grabación, donde también camina por la noche en las calles de Guanajuato, cuenta cómo fueron los momentos previos a escuchar el lamento, cuando los perros comenzaron a ladrar y experimentó escalofríos en la espalda.

De hecho, aunque camina por otra ruta, se dirige hacia el punto donde escuchó a La Llorona, aunque destaca que es más temprano que la vez anterior, al parecer las 23:30 horas, e incluso hay gente caminando igual que él.

Aunque se nota nervioso y un poco asustado, llegó hasta el lugar donde experimentó el momento paranormal y, tras grabar por unos segundos, sin que sucediera nada, continuó su camino.

“Nos vamos a hacer influencers cazando brujas”, dice en tono de broma al final del video luego de señalar que sintió ninguna “mala vibra”.

Advertencia: el siguiente material audiovisual contiene palabras altisonantes, se recomienda discreción.

El video del presunto llanto de La Llorona en calles de Guanajuato ya registra más de 248 mil reproducciones y mil 752 comentarios en TikTok.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]