Escenario cae durante “las mañanitas”; captan momento exacto

Escenario cayó durante “las mañanitas”. Foto: Getty

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto del desplome de un escenario mientras un grupo de mariachis tocaba “Las mañanitas”. Una de las acciones que más destacaron, fue la del intérprete, quien trató de sujetarse del micrófono, pero fracasó en su intento.

Alrededor de 20 personas estaban en el templete, algunos capturaban el momento con el celular, mientras otros festejaban al ritmo de la música.

La altura del templete era de aproximadamente metro y medio de alto, pero hasta el momento, se desconoce si hubo personas heridas.

“Ay, Dios mío”, es de lo poco que se alcanza a escuchar durante la grabación, pues luego de que se produjera el accidente, también hubo varias personas que se movieron rápidamente por precaución.

¿Qué causó el accidente?

Más allá de la grabación, que se ha hecho viral en redes como X (antes Twitter), se desconoce en qué lugar ocurrió el accidente, así como alguna investigación en curso por el hecho.

El video que captó el colapso del escenario, no hace mención sobre el por qué de dicha canción; lo cual pudo haber sido en honor a un acto religioso, o simplemente social (como un cumpleaños).