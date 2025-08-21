Ésta es la verdadera historia de Adriana, la mujer que vende dulces y se hizo viral en redes

GENERANDO AUDIO...

Adriana es una mujer con discapacidad psicomotriz que, para mantener a su familia, vende dulces junto a su esposo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, su historia se hizo viral en TikTok después de que un creador de contenido subiera un video en el que ella cuenta cómo, a pesar de tener una preparación académica, no ha podido encontrar trabajo debido a la falta de inclusión laboral.

Pero, ¿quién es Adriana?, ¿cuál es su historia?, ¿qué hay detrás de los 02:33 minutos que dura el video viral en redes sociales?

Adriana, de “las sombras” a las redes sociales

Su nombre es Adriana Peña, tiene 35 años y es originaria de la Ciudad de México, aunque actualmente radica, junto a su esposo Juan Carlos y su hija Luz en Tlalnepantla, Estado de México. No obstante, para conversar con Unotv.com decidió que el mejor lugar para hacerlo era el centro de capital mexicana, ahí justo a un lado del Palacio de Bellas Artes.

Todos los días, Adriana, su esposo y su hija se trasladan al corazón de CDMX para poder ofrecer sus paletas y mazapanes a los transeúntes de esta gran urbe. En uno de esos viajes conoció al creador de contenido @el.chilangooo, quien, según Adriana, le pidió conocer su vida y grabar un video; pero no ha sido el único, en 2023, Archie, el influencer, también la apoyó, según nos contó.

“Cuando él me pide conocer mi vida y grabamos el video nunca pensé que esto fuera llegar a este nivel te soy honesta, ya que, no es el primer video en el que a mí me graban. Hubo un youtuber que me apoyó en su momento, hace 2 años ya, y sí se viralizó pero no a estos a estos grados. El ver de repente que se empieza a visualizar a este grado fue así como que wow”, contó Adriana a Unotv.com

En el video que se hizo viral, Adriana contó cómo muchas veces se ha sentido poco valorada por la sociedad debido a su discapacidad”, siendo un ejemplo de ello “el hecho de tener una carrera y que no puedas conseguir un trabajo porque llegas a las empresas y te dicen ‘no gracias, no puedo tener a una persona con discapacidad porque es mucho riesgo'”, dijo en el video de TikTok esta joven mujer, que aseguró ser “físico-matemático, técnico en computación”.

Además, las adversidades que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida, Adriana relató que actualmente es madre de una niña de nueve años, y que se encuentra casada con Juan Carlos, quien es débil visual.

La discapacidad no es incapacidad

Adriana comenzó a vender dulces en el Zócalo capitalino desde hace aproximadamente ocho años y medio después de que, a pesar de tener una carrera técnica en sistemas de cómputo, no pudo encontrar un empleo formal debido a la discapacidad que padece y que es producto de su nacimiento prematuro. Al preguntarle cuántas veces lo intentó, ella dijo que fueron “muchas veces esperando una llamada que nunca llegaba”.

“Muchos me dicen, ‘¿por qué no buscas un trabajo?, lo he buscado sí, sí lo he buscado. Pero llegas a las empresas y te dicen, ‘No, gracias. No puedo tener una persona con discapacidad porque es mucho riesgo tenerte en mi instalación’”. Adriana

Pero la falta de oportunidades no ha sido el único impedimento que Adriana ha tenido que vivir; la política y la burocracia también han sido parte de su camino.

“Nosotros teníamos un puesto de dulces ubicado en el Palacio de Tlalnepantla, el cual por una mala administración, por no mencionar partidos políticos, nos quitó el lugar, ya no nos dejó trabajar y pues hubo que salir a buscar a las calles el sustento. Pero andar aquí [en el Zócalo] tampoco ha sido fácil, ya que el DIF nos ha querido quitar a mi hija porque dicen que la utilizamos para vender”, contó Adriana a la multiplataforma de Unotv.com.

A pesar de ello, y de que requiere del apoyo de un par de muletas para poder movilizarse, esta joven entusiasta asegura que trabajar es la única manera que conoce para salir adelante junto a su familia.

“Yo traigo la enseñanza desde mi infancia a trabajar, no a pedir. A pesar de tener una discapacidad me enseñaron de algún modo a ganarme la vida. No es lo mío, pedir no es lo mío.” Adriana

Sin embargo, la situación de Adriana no es un caso aislado en México, datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señalan que hasta 2023, sólo el 44.1% de las personas con discapacidad de 15 a 59 años en México pertenece a la población económicamente activa, y de éstas únicamente el 32.4% tiene un contrato laboral y 33.7% cuenta con prestaciones médicas.

La viralidad del apoyo

Tras darse a conocer su historia en redes sociales, usuarios mostraron su apoyo de distintas formas, una de ellas fue ofreciéndole trabajo. No obstante, Adriana sostiene que en este momento de su vida no le es posible tomar un empleo formal por su situación de salud y porque es un pilar fundamental para su familia y necesita estar con ellos.

“Mi situación física ya no es la misma, por otro lado la discapacidad de mi esposo es degenerativa y en los trabajos o en las empresas no me van a dar tantos permisos para faltar y poder ir al doctor o con mi hija a la escuela”. Adriana

De ahí que la mejor opción sea vender dulces, aunque aclara que este oficio no es lo que la gente cree, pues a pesar de que “al dulce se le gana bien”, los gastos de renta, luz, agua, comida y transporte son muchos, dice.

Al preguntarle qué apoyo podría ser una diferencia en su vida y la de su familia, Adriana respondió que “en lo que gusten” que les permita seguir trabajando.

“Si me regalan una caja de mazapanes está bien, yo la vendo y compro otra para seguir teniendo dinero”. Adriana

Y es que, tanto ella como su esposo, están firmes en asegurar que no quieren “sacar provecho” de su discapacidad, ni aprovecharse de la gente que les brinda una mano.

“Me cuesta trabajo aceptar dinero cuando sé que es por mi discapacidad. Es ponerle precio a tu persona, yo estoy en contra de eso”, dijeron Adriana y Juan Carlos.

De ahí que lo único que ellos piden sea un permiso para poder poner un puesto de dulces en la calle, tal como lo hacían hasta antes de 2020 afuera del Palacio Municipal de Tlalnepantla.

“Sólo quiero cumplir un sueño que nos ayudaría bastante, quiero un negocio propio. Un espacio donde poner un puestecito porque lo puedes trabajar, eso sería padrísimo porque ya no nos expondríamos tanto en las calles o en los cruces” Adriana y Juan Carlos

Del anonimato a la monetización en redes sociales

Por sus ideales tanto Adriana como Juan Carlos son insistentes en dejar en claro que ellos accedieron a grabar videos para redes sociales para que las personas “se den cuenta de que habemos gente trabajando, gente que a veces estamos en las sombras”, y no por la monetización que puedan obtener de ellos.

De hecho, @el.chilangooo, quien es el creador responsable de subir el video con la historia de Adriana y que se hizo viral, aseguró a Unotv.com que él no monetiza con el contenido, pero que busca crear consciencia sobre las miles de historias como la de Adriana que existen en la CDMX.

Su sueño: “conocer a Claudia Sheinbaum”

Durante la conversación con Adriana y su esposo Juan Carlos contaron a esta multiplataforma que, todos sus esfuerzos tienen como objetivo dar una mejor calidad de vida a su hija Luz, quien a sus nueve años de edad ha encontrado en la figura de la presienta Claudia Sheinbaum una figura de inspiración.

“A ella le preguntaron qué quería ser de grande en la escuela y tenía que ir caracterizada como lo que ella quería ser. Y entre sus vestimentas y sus modos de arreglarse, ella se caracterizó de Claudia Sheinbaum”, contó Adriana visiblemente emocionada. Adriana

Por ello, tanto Adriana como su esposo, usaron los micrófonos de Unotv.com para enviar un mensaje a la primera mandataria de México:

“Doctora Claudia sería un honor y un gusto conocerla, es admirable y creemos que sería padrísimo que mi hija la conociera. Ella quiere ser como usted y ojalá le diera la oportunidad de cumplir su sueño de poderla conocer”.

Y es que, a pesar de las adversidades que esta mujer mexicana y su familia enfrentado a lo largo de su vida, ellos son firmes en asegurar que “todo es posible”.

“No se rindan, por más que haya en la vida es tipo cosas los sueños se cumplen y a las personas con discapacidad les diría que no se caigan. Todo se puede, todo, todo, todo. Considero que si es difícil pero si tú quieres lograrlo, lo vas a lograr”, fueron las últimas palabras de Adriana y Juan Carlos al terminar la entrevista y despedirlos para que pudieran continuar con su día de trabajo en las calles de esta “jungla de asfalto”.

La historia de Adriana, la joven con discapacidad que se hizo viral en TikTok es un recordatorio de que la inclusión continúa siendo una asignatura pendiente en México, y que mientras siga habiendo condiciones de desigualdad, discriminación y falta de oportunidades y desarrollo, más personas como ella continuarán viviendo como dificultades algo a lo que en realidad tienen derecho.