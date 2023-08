¿Hackean a las empresas? Alerta por modalidad de estafa al hacer compras en internet

Realizar la compra de un producto o servicio por internet es tan sencillo como dar un simple clic a la página o aplicación desde tu celular, computadora o tablet. Pero también se ha convertido en una vía para que ciberdelincuentes pueden hacer una estafa a los usuarios y robar sus datos personales y de seguridad de sus tarjetas bancarias.

A través de TikTok, la usuaria Isabella Pedraza (@ispepita) contó su experiencia y alertó a los usuarios para tener cuidado al momento de adquirir un bien o servicio, así como revisar bien los mensajes que reciben.

De acuerdo con Isabella, al momento de realizar la compra de un shampoo, mediante una página confiable en internet, le llegó la notificación a su teléfono celular con los detalles del pedido y cuándo llegaría.

Todo iba bien hasta que le llegó otra notificación, agregó la usuaria de la red social. En el segundo texto, le señalaban que habían devuelto el producto a la empresa de envíos, justificando que la dirección para la entrega estaba mal y para corregir le proporcionaron un link al cual debía ingresar.

Sin pensar en que podría tratarse de una estafa por internet, la joven ingresó y puso su nombre y dirección. Al terminar, el siguiente paso era dar los datos de su tarjeta de crédito.

“Entonces ahí ya me empecé a confundir porque yo ya había pagado el envío, pero como decía que la vaina estaba mal, entonces me puse a pensar, es que toca volverlo a mandar o algo”.

En ese momento, Isabella empezó a sospechar sobre una posible estafa, por lo cual realizó los siguientes pasos:

“Esto está aún más ‘sketchy’ (peligroso)”, dijo la joven, por lo que ingresó a su correo electrónico a verificar la confirmación de la compra para cerciorarse del supuesto error en la dirección, situación que no encontró.

Por consiguiente, hizo una prueba de envío con la empresa y al checar los datos que proporciona, se percató que tanto la página era diferente y el link sí traía el nombre de la firma.

“Me iban a robar, me puse modo Regina George cuando se entera de que le están dando barritas de cereal para engordar. Y casi me roban, estuve a punto de poner los datos de la tarjeta, pero no lo hice”.

Isabella Pedraza.