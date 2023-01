La victima conoció a su extorsionador en Tinder. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un usuario de TikTok denunció mediante un video que fue víctima de extorsión por compartir fotos íntimas con una mujer que conoció en una App de citas.

Lo que parecía un “ligue” más, acabó siendo una pesadilla para “El Emilio”, también conocido en TikTok como mr.yoblack. El joven compartió que un día hizo “match” con una chica que conoció en la App de citas de Tinder; de manera inmediata platicaron y compartieron sus cuentas de Whatsapp.

Ver más La historia involucra adolescentes:



Parte 2️⃣ pic.twitter.com/mTht5H78ro — Bene C 💚💜 (@BenellVcortes) January 22, 2023

Tras “conocerse” en la App de citas, fue mediante la App de mensajería instantánea que comenzaron a mandarse mensajes “subidos de tono” y a compartir imágenes íntimas. Al poco tiempo, ella le pidió su cuenta de Facebook para conocerse mejor.

“Como que mejor nos agregamos aunque sea a “face” para que no seamos tan desconocidos, porque si está medio gacho mandarle tu “pack” a alguien desconocido”. Comenta “El Emilio” que le respondió la mujer en Tinder

Un ligue que acabó en pesadilla

Ella le dijo que la buscara por el nombre de Julia Lara. Al entrar en Facebook, él no pudo encontrarla, lo cuál no le pareció raro porque en la red social de Meta hay una opción para que tu perfil no aparezca en los motores de búsqueda.

Para seguir con su romance de la App de citas de Tinder, mr.yoblack compartió el link de su cuenta personal; después de hacer esto la conversación cambió drásticamente de tono.

La persona que todo este tiempo se identificó como una mujer, le compartió un “screenshot” en el que aparece la cara de “El Emilio”, una de las fotografías privadas que mandó, su número de teléfono y el siguiente mensaje:

“Atención, este tipo es un enfermo; le manda este tipo de cosas a niñas de 14 años y las amenaza con subirlas si no le mandan lo mismo. Ayúdame a compartir para que no siga haciendo lo que hace con ellas”. Se lee en el mensaje que le enviaron

Después de mandarle la captura de pantalla, la supuesta “Julia Lara” reveló sus intenciones. Confesó que su perfil era falso y lo único que quería era dinero. Lo amenazó que sí no cumplía con sus demandas, iba a compartir con todos sus contactos las reveladoras fotos.

Con el temor de la falsa denuncia de acoso a menores, el tiktoker entró en pánico y se puso a negociar con el extorsionador. En primera instancia le pidieron 50 mil pesos, luego la cantidad bajó a 10 mil pesos. Al no contar con la cantidad que le pedían, ofreció entregarle 2 mil 500 pesos.

El joven presentará denuncia ante la Fiscalía por extorsión en App de citas

Para poder recibir el dinero, el extorsionador le dio su nombre y su número de cuenta bancaria. Al recibir la transferencia, el criminal dijo que no bastaba con 2 mil 500 pesos y le dijo que pidiera prestado o que vendiera sus pertenencias para que consiguiera más efectivo.

Cansado de la extorsión, mr.yoblack le avisó a todos sus contactos lo que estaba sucediendo, y mandó el siguiente mensaje al delincuente:

“Publícalo, ya les dije a todos que probablemente les va a llegar mi pack. Disfruta tus 2 mil 500 varos y yo mientras voy caminando muy feliz a la Fiscalía, porque tengo unos datitos que me van a servir en la denuncia”. Expresó el joven en su video

Mientras todo este episodio de terror ocurría, el tiktoker explicó que había tomado capturas de pantalla de todas las conversaciones, además de contar con el nombre y número de cuenta del extorsionador.

El video cierra pidiéndole a sus seguidores que “no manden su “pack” con alguien desconocido”: