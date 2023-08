Un extranjero, presuntamente de origen argentino, causó un altercado con otra persona tras estarse quejando de las condiciones que presenta el Metro de la Ciudad de México, mientras viajaba en la Línea 3.

A través de la plataforma de TikTok, se compartió un video de un hombre mientras sostenía una llamada telefónica, en donde señala la falta de aire acondicionado en los vagones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, característica que compara con su símil de Argentina.

Durante su conversación, también describe el olor que se percibe debido a la cantidad de usuarios que a diario utilizan el medio de transporte público.

“No hay aire acondicionado, como el argentino. Hace mucho calor, hay mucho olor a gente. Gente muy apretada. No entiendo cuánto te puede costar poner aire acondicionado, porque la gente no lo pide, porque no se pone perfume la gente”.