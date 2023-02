El video lleva más de tres millones de reproducciones. Foto: Getty Images.

De rajas, de mole, de salsa verde, ¿quién no disfruta comer un tamal, ya sea sólo o en torta? Parece que no todos tienen la misma experiencia, como lo constató un extranjero que probó por primera vez este típico alimento de México, que no puede faltar en un 2 de febrero, el Día de la Candelaria.

El problema no fue el sabor, sino que nadie le avisó que debía retirarle al tamal la hoja de maíz antes de dar el primer bocado, situación que quedó evidenciada en su video, cuando compartió su experiencia en redes sociales.

“Mi novia me dijo que debo desenvolverlos”

Después de mostrar dos tamales, de los que había recibido por parte de unos vecinos de su papá, que son hispanos, saca uno, lo parte en trozos, con un cuchillo, para calentarlos en el horno de microondas.

“Ellos le dieron un montón de…, no recuerdo, lo siento (…) y voy a mostrarles cómo trato de comerlos”. TikTok/@sizzlesikes2.0

Al darle el primer bocado, no termina de tragarlo debido al sabor que le dio el tamal; en el mismo video compartió qué hizo mal.

“Mi novia me acaba de decir que soy un tonto, debo desenvolverlos. Si tienes uno de estos en público y tienes que comerlo desenvuélvelo antes de comerlo”. TikTok/@sizzlesikes2.0

Aunque señaló que eran deliciosos, el usuario de TikTok dijo que le gustan las hamburguesas con queso y los filetes.

“¡No, así no!”

El video, que lleva, al momento, más de 3 millones de visualizaciones, también generó reacciones entre los usuarios de la red sociales, destacando comentarios de que así no se comen los tamales, hasta incluso recomendaciones para calentarlo.