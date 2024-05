¿Tenían las llaves? Familia de osos entran a casa y se “refrescan” en alberca

Familia de osos se “refrescan” en alberca en California. Foto: X / @elespanolcom

En California, Estados Unidos, se logró captar el momento en que una familia de osos ingresó a una casa para “refrescarse” en la alberca.

Familia de osos se “refrescan” en alberca de casa en California

En un video compartido en X (antes Twitter) se muestra el momento en que una familia de osos entra a una casa en California.

¡ADVERTENCIA! El siguiente video puede generar ternura, risas y hasta alegría.

Ver más Sorpresa en California: una familia de osos decide darse un baño en una piscina privada



El dueño de la casa, Rick Martínez, capturó el momento 👇 pic.twitter.com/VBwGJX8Uha — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 9, 2024

Sin embargo, a pesar de lo que se puede pensar, no querían causar daños ni hacer travesuras, sino todo lo contrario.

Al ver la alberca de la casa, la mamá oso, quien lidera la familia, no duda en meterse al agua para “refrescarse” del intenso calor.

Mientras tanto, los cachorros no se meten a la piscina, por lo que solo observan a su madre, quien quiso nadar al estilo de Michael Phelps.

La adorable escena familiar de osos fue capturada por Rick Martínez, quien, de acuerdo con el medio El Español, es el propietario de la casa en California.

¿Qué dicen de familia de osos que entró a alberca en California?

Los usuarios de redes sociales no pasaron por alto el video de la familia de osos que ingresó a la alberca de una casa para “refrescarse” del calor en California.

“A mí no me engañan, la casa de los osos”, “¿Por qué no les dieron toallas?”, “Los bebés son adorables”, “¿No tienen llaves?” y “El dueño se ganó el cielo”, son algunos de los comentarios.

Debido a las altas temperaturas en California, Estados Unidos, los animales buscan lugares menos calurosos, prueba de ello esta familia de osos.