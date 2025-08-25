Detectan fraude con cargos fantasma en tarjetas bancarias

GENERANDO AUDIO...

Usuarios denuncian cobros no reconocidos en tarjetas bancarias. Foto: Shutterstock

Usuarios de redes sociales denunciaron un fraude masivo con cargos fantasma en tarjetas físicas y digitales a nombre de un comercio identificado como IKP*TGB.

Los montos reportados van de 200 a 250 pesos y, según las víctimas, los cobros se realizan de forma discreta para pasar desapercibidos en los estados de cuenta.

Fraude afecta a usuarios bancarios

De acuerdo con los testimonios, los estafadores aplican cargos pequeños y frecuentes, lo que confunde a los clientes al creer que corresponden a otras compras.

La usuaria de TikTok @CinEp relató que fue víctima del fraude cuando, cerca de las 9:00 de la noche, recibió la notificación de un cargo directo a su tarjeta digital.

Al revisar, se percató de que también existía otro cargo a su tarjeta física, a pesar de que se encontraba en casa sin haber hecho compras. Tras investigar el comercio, descubrió que decenas de usuarios habían reportado situaciones similares en línea.

Víctimas reportan falta de respuesta de los bancos

Entre los comentarios de afectados en redes sociales se leen mensajes como:

“A mi mamá le hicieron lo mismo y no le dieron respuesta”

“Apagué mis tarjetas, pero el banco no me da solución”

“No sé cómo se domicilió el cargo, tuve que cambiar de tarjeta”

Los reportes coinciden en que las instituciones bancarias han tardado en dar solución a las quejas, por lo que usuarios recomiendan revisar de manera constante los estados de cuenta y, en caso de detectar un cargo no reconocido, bloquear las tarjetas de inmediato.

El caso sigue acumulando denuncias en distintas plataformas, mientras los clientes esperan una respuesta por parte de las autoridades financieras.

