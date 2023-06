Como película de acción: fuerte tormenta causa pánico en pasajeros a bordo de crucero en Florida

Fuerte tormenta causa pánico en pasajeros a bordo de crucero en Florida

Como si fuera una película de acción, una tormenta eléctrica, con fuertes ráfagas de viento, causó pánico y miedo en decenas de pasajeros que iban a bordo de la cubierta de un crucero en Florida. La enorme embarcación estaba a punto de zarpar desde Puerto Cañaveral.

Ver más Fuerte tormenta causa pánico en pasajeros a bordo de crucero en Florida pic.twitter.com/2IkmmQmhxw — Luigi Reyes (@luigi_kings) June 25, 2023

Las imágenes difundidas en redes sociales captaron el instante en que varios objetos del crucero “Independence of the Seas” -con capacidad para transportar a 4 mil 370 pasajeros-, eran arrastrados, mientras algunos turistas resguardados dentro del crucero veían con asombro a otros pasajeros tomarse de los tubos del barco para no ser levantados por los aires.

En la videograbación, se puede escuchar que los pasajeros adentro del crucero de clase Freedom, propiedad de la naviera Royal Caribbean International, visiblemente perturbados gritan en varias ocasiones con asombro: “oh Dios mío, oh Dios mío”.

Grandes sombrillas y sillas plegables son azotadas de un lado a otro por la fuerza descomunal de los vientos y algunas personas luchan por permanecer de rodillas en el suelo o buscando dónde refugiarse para no ser impactados por los objetos que vuelan sin control.

¿Cuál es la imagen más impactante grabada en el crucero de Florida?

La imagen más impactante del video ocurre cuando una mujer corre con su pequeño y una silla plegable cae de las alturas y golpea de forma tremenda a un carrito para bebés. En otras escenas aparecen personas corriendo y sin poder detener el paso ante el poder de la tormenta.

Medios locales reportaron que el fenómeno climático, que sucedió hace unos días, duró un breve periodo y no causó daños físicos para los turistas y tripulantes, quienes pudieron llegar a su destino en el tiempo contemplado y sin otro tipo de complicaciones.