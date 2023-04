GPI, NTP y “Laqueso”: ¿qué significan las palabras y siglas que usa “la chaviza” en TikTok?

Foto: Getty Images.

Las redes sociales y el avance tecnológico han hecho que la forma de comunicarnos sea diferente. En los últimos años, se han popularizado e incluido palabras y siglas extrañas al lenguaje coloquial de los jóvenes, como GPI, NTP y Laqueso, que hacen que no entendamos nada de lo que hablan o pensemos que inventan sonidos. Pero, ¿qué significan estas palabras y siglas que usa la chaviza en TikTok?

En Unotv.com te damos la respuesta para que puedas convivir y entender de lo que están hablando.

¿Cuáles son las abreviaturas más usadas en TikTok y qué significan?

Entre la juventud suelen emplearse ciertas palabras que no muchas personas logran entender, ya que algunas tienen un origen del idioma inglés, pero si no comprendes de lo que hablan, no te preocupes, saca lápiz y papel, porque hoy aprenderás las frases y siglas más usadas en redes sociales por las nuevas generaciones:

¿Qué es GPI?

Estas letras forman la frase Gracias Por Invitar, se utiliza como un reclamo o agradecimiento. Ejemplo: cuando tu familia fue por tacos y no te visaron tú les mandas GIP, o si realmente te invitan, de igual forma lo puedes escribir.

¿Qué significa Chill?

La palabra Chill en Tiktok proviene del inglés y significa relajarse, sin embargo, el uso que le han dado en redes sociales se refiere para decirle a una persona que no se lo tome personal cuando realiza alguna broma pesada. Usualmente, en oraciones se usa la frase “Es de Chill” en sinónimos sería como decir: es de amigos, es de broma, es relajo, etc.

¿Qué significa NTP?

Las siglas NTP en algún chat de redes sociales significan: “No Te Preocupes”. En un ejemplo se aplicaría a la palabra de la siguiente manera: Te pido una disculpa por no poder llegar a tiempo, a lo que respondemos: NTP nos vemos otro día.

¿Qué significa xD?

Esta combinación de letras simulan un emoticón riendo. Se usan cuando dentro de la conversación se quiere expresar algo gracioso o se pretende reír de algo de forma muy exagerada. Ejemplo: Hoy me caí enfrente de la maestra xD.

¿Qué significa Laqueso?

La palabra laqueso significa: “La Que Soporte”, similar a tolerar o llevar con paciencia. Su origen proviene de la canción de los artistas Holy Milk ft. Trixy Star, aunque la frase se popularizó como Laqueso, gracias a la Telenovela El

Amor Invencible, en donde se volvió tendencia.

¿Qué significa Aesthetic?

Aesthetic es un estilo de vida, en donde puedes peinarte y maquillarte de manera alternativa o retro. Cuando alguien menciona que tu estilo es aesthetic, significa que te ves bien y fuera de lo común.

¿Qué significa F?

Esta letra es usada sobre todo en el ambiente de los videojuegos; procede del “Call of Duty” y se usa cuando sucede algo triste o algo no sale como se hubiese querido.