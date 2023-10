¿Hambre o antojo? Este lomito roba un elote preparado

El perrito le ganó con su elote a una mujer. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un video se ha viralizado rápidamente, debido a que en él se observa cómo un perrito le “roba” un elote preparado a su amiga humana en el patio de su casa.

En el clip, el cual suma casi un millón de reproducciones en la red social X, se observa a una pareja llegando a su hogar con café y un elote preparado en las manos.

Cuando el perrito, identificado por algunos usuarios como “Firulais”, se da cuenta de que sus amigos humanos han llegado al hogar, da vueltas y brinca emocionado.

En uno de los brincos, el “lomito” alcanza a darle una buena mordida al elote preparado con la tradicional mayonesa y queso rayado, lo que provoca sorpresa en la mujer que lo llevaba.

Al final, lejos de reprenderlo o regañarlo, la amiga humana de “Firulais” decide regalarle el elote a su amigo de cuatro patas, trufa húmeda y rabo juguetón.

¿Pueden comer elotes los perros?

De acuerdo con el sitio especializado “Experto Animal” los perros sí pueden comer elotes, aunque cocidos, puesto que el maíz no tiene sustancias que sean tóxicas para ellos.

Aunque el maíz no es tóxico para los “lomitos”, se debe tener en cuenta que dárselo de manera inadecuada sí les puede causar algún daño a su salud.

Por tanto, el maíz o elote siempre se le debe de dar cocinado a nuestros amigos de cuatro patas. El motivo: su aparato digestivo no puede digerir los granos crudos del maíz.

En el caso de la mayonesa, que casi siempre acompaña a un buen elote preparado, esta tampoco es tóxica para los perros, aunque no está recomendada en su dieta.

En lo que se refiere al queso, el sitio especializado “hillspet” recomienda no dárselo a los perritos pues, aunque no es tóxico, al no estar acostumbrados, en gran cantidad, les podría provocar diarrea y otras molestias digestivas.

¿Qué alimentos son tóxicos para los perros?

Chocolate : Es una de las golosinas favoritas de los seres humanos, pero contiene teobromina y cafeína; ambas sustancias son dañinas para los lomitos y pueden causar problemas cardíacos y neurológicos.

: Es una de las golosinas favoritas de los seres humanos, pero contiene teobromina y cafeína; ambas sustancias son dañinas para los lomitos y pueden causar problemas cardíacos y neurológicos. Café : Puede estimular en exceso el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular de nuestros mejores amigos.

: Puede estimular en exceso el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular de nuestros mejores amigos. Uvas y pasas : Aunque no se sabe con certeza qué sustancia es la que les hace daño, estos alimentos son tóxicos y pueden provocar insuficiencia renal en los perros, y ser potencialmente mortales.

: Aunque no se sabe con certeza qué sustancia es la que les hace daño, estos alimentos son tóxicos y pueden provocar insuficiencia renal en los perros, y ser potencialmente mortales. Cebolla y ajo : Contienen compuestos que pueden afectar a los glóbulos rojos de nuestros mejores amigos y causar anemia. El ajo es menos agresivo con el organismo de los canes que la cebolla, pero en grandes cantidades también puede ser perjudicial.

: Contienen compuestos que pueden afectar a los glóbulos rojos de nuestros mejores amigos y causar anemia. El ajo es menos agresivo con el organismo de los canes que la cebolla, pero en grandes cantidades también puede ser perjudicial. Aguacate : Contiene una sustancia llamada persina, que produce vómitos y diarrea en tu Firulais; además, el hueso del aguacate es un peligro de asfixia o bloqueo intestinal.

: Contiene una sustancia llamada persina, que produce vómitos y diarrea en tu Firulais; además, el hueso del aguacate es un peligro de asfixia o bloqueo intestinal. Alcohol : Es una bebida muy peligrosa para los perros; incluso en pequeñas cantidades pueden causar daño hepático y problemas en el sistema nervioso central

: Es una bebida muy peligrosa para los perros; incluso en pequeñas cantidades pueden causar daño hepático y problemas en el sistema nervioso central Productos lácteos: Algunas mascotas son intolerantes a la lactosa, lo que puede generar problemas digestivos como diarrea.

Algunas mascotas son intolerantes a la lactosa, lo que puede generar problemas digestivos como diarrea. Nueces de macadamia : Si tu cachorro las llega a comer, puede desarrollar problemas digestivos, debilidad muscular, vómitos y temblores.

: Si tu cachorro las llega a comer, puede desarrollar problemas digestivos, debilidad muscular, vómitos y temblores. Xilitol : Es un edulcorante artificial que se encuentra en muchos alimentos y productos horneados. Puede causar una bajada de azúcar en la sangre, convulsiones e incluso la muerte de los lomitos.

: Es un edulcorante artificial que se encuentra en muchos alimentos y productos horneados. Puede causar una bajada de azúcar en la sangre, convulsiones e incluso la muerte de los lomitos. Huesos cocidos: Estos últimos no tienen toxicidad, pero cocidos pueden astillarse y causar obstrucciones o laceraciones en el sistema digestivo de tu mejor amigo. Se recomienda evitar darles huesos cocidos y optar por alternativas seguras, como huesos crudos adecuados para su consumo.

