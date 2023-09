Video viral: hombre realiza abdominales en tráiler en movimiento

Se desconoce donde fue grabado el video. Foto: Captura de video

En redes sociales un video se viralizó porque a un hombre lo captaron cuando realizaba abdominales. El ejercicio es común, sin embargo, la persona que grabó al joven ejercitarse provocó sorpresa entre los internautas, pues lo hacía en un tráiler en movimiento.

Video del joven realizando abdominales

El video lo compartió la cuenta @iztapanero; todo transcurría con normalidad, sin embargo, una persona logró observar a un sujeto en un tráiler, por lo que decidió sacar su celular y comenzar a grabar.

Hoy empecé la vida fit… pic.twitter.com/K7icCDQZpE — Iztapañero (@iztapanero) September 11, 2023

El hombre estaba sujeto en la parte trasera del tráiler, pero lo curioso es que estaba realizando abdominales mientras el vehículo estaba en movimiento. También, para hacer más increíble la escena no traía playera.

En unos segundos, el joven sin playera, con las manos en la nuca, jaló unas siete abdominales. Lo impresionante es que el vehículo estaba en movimiento. Todo es increíble, además, de fondo le colocaron el inicio de una película del actor de acción Jean-Claude Van Damme, la cual es “Ganar o morir”, también conocida como “Sin escape”.

Usuarios de la red Twitter, ahora X, comentaron la extraña forma de hacer ejercicio del sujeto:

“Esto sí es: sin miedo al éxito y no ma…”

“Qué extraño gym”

“El audio”

“No hay pretextos para no hacer ejercicios”

“Ni Bárbara de Regil se atrevió a tanto”

Al parecer a muchos les impactó el video, pues, como que no es muy normal ver a una persona realizar abdominales en un tráiler en movimiento.

¿Dónde captaron el video?

Un internauta comentó que probablemente el video lo captaron en la ciudad de Cali, Colombia. No se sabe si es precisa la afirmación, pues, no se aprecian con nitidez placas de los carros; en la escena había un taxi, sin embargo, no se pareció la ciudad.

En una búsqueda en la red parecer que el taxi captado si parece a los de dicha ciudad, pero, no se apreció la placa bien. Los videos curiosos como el presentado, por lo general se viralizan.