Hombre se equivoca y grita “¡Chamán!”, en lugar de “Shazam”, en el cine

En redes sociales se ha hecho viral un video que muestra a un señor gritar “¡Chamán!”, en lugar de “¡Shazam!“, en el cine, al momento de querer agrandar su combo.

A través de Tiktok, la usuaria Jocelyn Pegueros subió un video en el que se observa cómo el padre de la joven, al momento de acudir a la dulcería de alguna sucursal de Cinépolis, confunde el grito de la nueva película de DC por la palabra “Chamán”.

Aunque su hija lo corrigió, los empleados del cine se dieron cuenta del error y comenzaron a reírse con él. Posteriormente, el señor pudo gritar “¡Shazam!” adecuadamente y disfrutar del filme “¡Shazam! La furia de los Dioses”.

En menos de 48 horas, el tiktok se ha hecho viral, pues cuenta con más de un millón y medio de vistas y 7 mil 193 comentarios, en los cuales diversos usuarios comentaron a modo de broma que “el señor se volvió brujo de golpe”, “Y que soporten los espíritus”, “primero era Chayanne, después Shazam, y ahora chamán”.

Primero Chayanne y ahora Chamán

Ésta es la segunda vez que una persona se vuelve viral por equivocarse al intentar decir “¡Shazam!”, para hacer válida la promoción de Cinépolis de agrandar las palomitas.

La primera fue un joven que, ante los nervios por ser grabado por sus amigos, gritó ”Chayanne”, en lugar de Shazam, al acudir a la dulcería. Al igual que con el “señor Chamán”, los empleados comenzaron a reírse por la equivocación.

No obstante, éstos no han sido los únicos errores. En ambos videos, diversos usuarios han comentado que igual se equivocaron al decir la palabra clave. “Yo dije chesman y casi me dan una cachetada”.

¿Por qué hay que gritar “¡Shazam!” en Cinépolis?

El pasado 17 de marzo, la cadena de cines Cinépolis publicó en sus redes sociales que por el estreno de “¡Shazam! La furia de los dioses”, si gritas el nombre del superhéroe de DC, tu combo clásico se hará más grande, al igual que el protagonista de la película.