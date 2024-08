En redes sociales se difundió un video que muestra a un par de cazadores destazando a un jaguar. A pesar de ser una especie en peligro de extinción, los hombres mataron al animal para quitarle su piel y poderse alimentar de él, como venganza por comerse su ganado.

Aunque no se conoce el lugar en donde sucedieron los hechos, se espera que con la difusión de las imágenes se pueda localizar a los presuntos responsables.

Se presume que fue en un estado del sureste de México, donde existe la presencia de estos ejemplares.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

En el video, se puede ver cómo dos supuestos cazadores arrancan la piel y las garras del jaguar, mientras éste yace muerto sobre una mesa de madera. Uno de los involucrados justifica sus acciones al mencionar que el jaguar mató a su ganado, por lo que cometió un acto de “venganza”.

Las palabras del cazador generaron una ola de indignación en redes sociales. Además, en la grabación, se escucha cómo los cazadores se burlan de las autoridades; mencionan que no enfrentarán consecuencias debido a que el lugar donde cometen el crimen es desconocido.

“No lo vayas a subir al grupo. No te preocupes, no saben dónde es”.

La actitud desafiante de los hombres y la falta de respuesta por parte de las autoridades enfurecieron a la comunidad de internet y a los defensores de los derechos de los animales.

Diversos activistas alzaron la voz en protesta contra la caza ilegal de jaguares y otros animales en peligro de extinción. Exigieron que se tomen medidas inmediatas para investigar y castigar a los responsables de este acto. Arturo Islas, activista en defensa de los animales, denunció el hecho a través de las redes sociales:

“Ellos saben que están cometiendo un delito, un ilícito. No se puede tratar a los animales como el dicho de “diente por diente, ojo por ojo”. Los animales no tienen la capacidad de discernir que comer un borrego está mal, ellos comen por instinto. Y sí, no se sanciona a estas personas, lo van a seguir haciendo”

Arturo Islas, activista