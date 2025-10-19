GENERANDO AUDIO...

Avión de Air China. Foto: Getty Images

Momentos de tensión se vivieron a bordo de un vuelo de Air China, cuando una batería de litio que se encontraba en el equipaje de mano de un pasajero comenzó a arder en pleno vuelo, obligando a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en Shanghái.

El incidente ocurrió durante la ruta CA139, que cubría el trayecto entre Hangzhou, al este de China, y el aeropuerto internacional de Incheon, cerca de Seúl, Corea del Sur.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

De acuerdo con la aerolínea, la batería se incendió de manera espontánea dentro de un compartimento superior. “La tripulación actuó de inmediato siguiendo los protocolos de seguridad, y ningún pasajero resultó herido”, indicó Air China en un comunicado oficial, retomado por varios medios locales.

Así se vivió el incendio a bordo

Videos compartidos por pasajeros muestran llamas y humo negro saliendo del compartimento de equipaje, mientras varios ocupantes se levantan alarmados de sus asientos. Según reportes del medio Jimu News, las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales chinas.

El fuego fue controlado por la tripulación, que aplicó los procedimientos establecidos para este tipo de emergencias. Poco después, el piloto desvió la aeronave hacia Shanghái, donde aterrizó sin contratiempos.

Air China garantiza seguridad y revisa el incidente

La compañía aseguró que la decisión de aterrizar tuvo como único objetivo proteger la seguridad de los pasajeros y que ya se inició una investigación interna para determinar cómo la batería defectuosa llegó a bordo.

El hecho reaviva las advertencias sobre los riesgos de transportar baterías de litio en aviones, especialmente en el equipaje de mano, debido a su potencial de sobrecalentamiento o combustión espontánea.

Pese al susto, todos los pasajeros resultaron ilesos, y el vuelo será reprogramado una vez concluyan las revisiones de seguridad.