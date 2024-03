“A mí me gusta”: influencer confiesa “gusto culposo” de comer carne cruda 

Una influencer y cantante colombiana, identificada como Amalia, está dando de qué hablar luego de que se viralizara un video en el que confiesa que tiene un “gusto culposo” por comer carne cruda.

En su cuenta de TikTok, la influencer tiene anclado un video en el que se le ve en su cocina destapando un paquete de carne cruda y, acto seguido, come algunos pedazos sin previamente cocinarla.

“Bueno, no vayan a empezar con que eso es asqueroso, pero ustedes saben que hoy es domingo de carne … y que a mí, yo tengo este gusto culposo. Es que yo no me resisto a la carne cruda”.

Dijo la influencer.