El influencer argentino Gero Arias, conocido por sus desafíos extremos en redes sociales, sufrió un accidente que le provocó la pérdida de dos de sus dedos.

El joven cayó desde un acantilado de más de 10 metros mientras realizaba una de sus acrobacias. Al resbalarse, cayeron piedras y una de ellas amputó sus dedos con su filo. En redes sociales, publicó el momento después del accidente.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

El influencer se encontraba grabando contenido para sus redes cuando perdió el equilibrio y cayó desde una gran altura. Durante la caída, se impactó con varias rocas y una de ellas golpeó directamente su mano, lo que provocó la amputación de dos dedos. En su video, Arias explicó:

“Acabo de tener el peor accidente de mi vida, me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Hago este video porque quiero que se enteren de mi situación”.

El accidente generó diversas reacciones en redes sociales. Muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo, mientras que otros criticaron su actitud tras el incidente.

Horas después de someterse a una operación para intentar reconstruir sus dedos, Arias publicó un video en TikTok en el que aparecía bailando, lo que desató críticas por parte de algunos usuarios. Entre los comentarios destacan:

Sin embargo, pese a la gravedad del accidente, Gero está agradecido por seguir con vida.

Tras la controversia, el influencer argentino respondió con un nuevo video en el que defendió su postura ante el accidente.

“Puedes ponerte mal por algo que ya pasó, que no puedes cambiar, sufrir y no querer aceptarlo, o puedes hacer lo que hago yo, aceptar todo lo que ya pasó y apreciar todas las cosas que no te pasaron”.

