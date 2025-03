GENERANDO AUDIO...

El hecho fue denunciado en redes sociales.

En redes sociales ha cobrado notoriedad la denuncia de una influencer sobre una posible nueva estafa en el Metro de la Ciudad de México, en la que participaría una abuelita.

Fue en TikTok donde la creadora de contenido Wendy Jiménez compartió lo que, a su parecer, podría ser una nueva modalidad de estafa en las estaciones del Metro y en la cual la partícipe principal es una mujer adulta mayor.

¿Qué se sabe de la posible nueva estafa en el Metro?

En el video que Wendy compartió en TikTok, el cual supera los 2.2 millones de vistas, la influencer narró que cuando se encontraba en una estación del Metro se le acercó una persona de la tercera edad para solicitarle ayuda.

A decir de la creadora de contenido, la mujer le contó que era de Chinameca, se encontraba perdida y buscaba llegar a la central de autobuses para dirigirse a su hogar.

Las sospechas de que todo podría tratarse de una estafa o un intento de robo surgió cuando la mujer de la tercera edad le insistió a Wendy que la acompañara al exterior de la estación, puesto que le tenía miedo a las escaleras eléctricas, a lo que se negó.

“Dígale al policía”, le pidió la influencer, a lo que la mujer insistió en que fuera ella quien la acompañara, lo que aumentó sus sospechas.

Según narró la joven, otra persona que se encontraba en la estación le advirtió que tuviera cuidado, ya que la anciana podría intentar llevarla al exterior para cometer un posible asalto.

“No, pues si ya me está diciendo que ya sabe para dónde es la salida, porque la voy a acompañar y si necesita compañía, pues dígale al policía… Y agarró la viejita y se fue bien rápido. O sea, una viejita que al principio no podía ni caminar, casi no podía hablar”, contó en su video la influencer.

La joven abundó que aunque un policía se acercó no pudo hacer nada “porque no tenía un protocolo para actuar en este tipo de casos”, además de que la señora empezó a decir cosas incoherentes como que la golpeaban cuando no “llegaba rápido”.

Usuarios dicen haber vivido lo mismo en el Metro

Los comentarios al video viral no se hicieron esperar y en los mismos algunos afirmaron haber vivido situaciones similares.

“Uy amiga, yo te contaré algo, salía del metro Iztapalapa y una señora se me acercó, ya superviejita, me dijo que si la podía acompañar a la esquina, pero yo traía audífonos y le dije que no la escuché, pero empezó a hablar superbajito; por inercia me acerqué a ella para escucharla y de la nada ya tenía a dos hombres atrás de mí, me estaba entreteniendo. La verdad no sé ni cómo le hice y me zafé de ahí, camine rápido y cuando voltee la viejita ya estaba subiéndose a un carro con los chicos estos”, señaló una usuaria de TikTok.

De acuerdo con Wendy, realizó su denuncia debido a que algunas personas que se acercaron le comenzaron a decir que la señora la “quería robar”.

“Me dio muchísimo miedo, así que tengan mucho cuidado. Yo me imagino que si esa era la situación, pues no sé si la obligaban a hacer esas cosas, de que ella fuera el gancho para atraer una niña y que se la roben afuera del Metro o si de verdad si estaba muy perdida… la verdad no sé, pero a veces una por querer ayudar le va mal, entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas y estar alertas”, señaló la creadora de contenido.