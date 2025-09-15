Influencer mexicano apuesta 2 millones de pesos al “Canelo” y pierde todo

GENERANDO AUDIO...

“Canelo” Álvarez perdió la pelea ante Cawford. Foto: AFP

El influencer Paulo Chavira, famoso “tipster” que da consejos sobre apuestas, perdió 100 mil dólares (alrededor de 2 millones de pesos) luego de apostar todo al triunfo de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford. Como ya todos sabemos, la victoria fue para el boxeador estadounidense.

Influencer apuesta 2 millones de pesos al “Canelo” y pierde

En su cuenta de TikTok, Paulo Chavira compartió un video sobre la “apuesta más grande” que ha hecho en su vida: casi 2 millones de pesos a que el “Canelo” derrotaba a Crawford.

El reconocido “tipster” se presentó a una casa de apuestas con 100 mil dólares en efectivo y mucha fe en la victoria del mexicano. Para demostrar que la apuesta es real, el influencer mostró el ticket de la transacción.

“Ahí está, ticket físico, no como otras personas. Saúl, 100 mil dólares, casi 2 millones de pesos. Gana güero, por favor”, declaró Paulo Chavira.

Luego de que se conociera el resultado de la pelea, los usuarios de redes sociales se han burlado de la pérdida económica del “tipster” mexicano. Hasta el momento, el video en TikTok tiene más de 170 mil vistas y casi 800 comentarios.

Paulo Chavira y el “Canelo” Álvarez ya han colaborado anteriormente. Días antes de la pelea, el influencer perdió un volado de 100 dólares (2 mil pesos, aproximadamente) contra el boxeador.

También hay un video en que el “Canelo” le ofrece mil dólares ( 20 mil pesos) por cada kilo que baje Chavira, pero para recibir el dinero, mínimo debe bajar 50 kilos. Actualmente, el “tipster” está promoviendo un reto para bajar de peso y mejorar su salud personal.

