¿What? Influencer no sabe qué es Zapopan y se viraliza en redes sociales

Influencer es viral por no saber qué es Zapopan. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Una influencer fue objeto de burlas en redes sociales por presumir una oferta de trabajo en Zapopan, Jalisco. Sin embargo, aseguró que no sabía en donde está ubicada dicha ciudad, por lo que cientos de usuarios comenzaron a criticarla y responder de forma irónica.

Influencer es viral por no saber qué es Zapopan

La influencer compartió que recibió una oferta laboral para ejercer como abogada en Zapopan, Jalisco, aunque demostró estar muy confundida, pues, según ella, nunca había escuchado la existencia del lugar.

@cecymtzcadena Nos vamos a zapopan? O cecy la regia? Si o nada ♬ sonido original – CECYYYYYYYYYYYYY

“Me quieren cambiar a trabajar a Zapopan, tipo ¿qué es Zapopan?, sí, muy padre, si no me dan cien mil pesos no voy a trabajar allá, ni en drogas”, dijo la influencer.

La mujer pensó que su video serviría para ayudarle a localizar el municipio de Zapopan, aunque resultó todo lo contrario, pues, de inmediato, comenzó a recibir cientos de burlas y comentarios sarcásticos.

Algunos de los comentarios que dejaron los usuarios son:

“Noooo, no vengas a Zapopan. Tenemos mil mejores que tú”

“No te vayas Ceci, en Zapopan la gente sí piensa”

“En Zapopan multan por ir grabando y manejando”

“No sé si sea real o un personaje no te quisiera de abogada”

Influencer responde ante burlas por no saber qué es Zapopan

Ante la lluvia de comentarios, la influencer decidió grabar un segundo video, en el cual insultó a todas las mujeres que comentaron su primer clip. La joven aseguró que ya no iría a Zapopan, aunque también señaló que su físico era mejor que el de las mujeres que comenzaron a burlarse de ella.

“No se preocupen, no me voy a vivir a Zapopan, qué raro que todas las que me comentaron son mujeres, les quiero decir algo a todas esas que me dicen que no vaya, ya quisieran la mitad de mi cara, con la mitad de mi cara sobreviven”, expresó la influencer.