Jacky Ainley, chica del clima en Nuevo León se equivoca y dice groserías

Jacky Ainley, chica del clima, dice groserías. Fotos: Getty Images

Jacky Ainley, “la chica del clima” en Nuevo León, se hizo viral en redes sociales. Se equivocó durante una transmisión en vivo y tras darse cuenta de su error reaccionó diciendo groserías: “Me la m$%&”.

Advertencia: el siguiente material audiovisual contiene lenguaje inapropiado y palabras altisonantes, se recomienda discreción.

Cuando estaba dando el reporte del clima, Jacky Ainley, de 26 años de edad, tuvo un error el pasado viernes 22 de diciembre al dar el pronóstico del municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, en el programa Telediario de Multimedios.

En las imágenes, Jacky Ainley ofrece el reporte climático que habría para esta localidad neoleonesa, cuando de pronto comenzó a ponerse nerviosa y a titubear en su discurso. Posteriormente, reaccionó al decir algunas groserías, a pesar de que estaba en una transmisión en vivo.

“Sabinas Hidalgo este sábado, mínima de 15, máxima de 21 grados, el cielo mayormente nublado, la lluvia ligera ocasional en esta jornada, en un 30%, tómelo en consideración porque hay cambios durante el domingo temporalmente este ambiente cálido tomará… tierra, ay no me ma m#$%, chin$%& ma%&$“.

¿Qué le escribieron en redes a “la chica del clima” en Nuevo León?

Apenada, Jacky Ainley salió de cuadro, luego de equivocarse, a lo cual el video se hizo viral de forma tal, que varios cibernautas comentaron:

¡Córtale mi chavo!

Mi primera chamba

En tu primera transmisión 👶🏻

Recuerdo el día que de la chamba yo me enamore 🥰

Finísima la presentación de el clima 🔥🔥🔥

Excelente todo al natural

¿Quién es Jaquelin Ainley, “la chica del clima”?

Jaquelin Ainley se define en sus redes sociales como “la chica del clima”. Es colaboradora de Multimedios, donde los fines de semana tiene segmentos en el Canal 6. Es oriunda de Monterrey, Nuevo León, antes de ser presentadora del clima fue porrista del Club “Rayados” de Monterrey.

Y es que no todo en la vida es perfecto. si no fuéramos humanos, todo se lo dejaríamos en este momento a la inteligencia artificial: sin sentimientos, emociones, ni equivocaciones. Así como le escribieron en redes sociales a Jaquelin Ainley: “Tranquila, en Navidad nadie nos ve, no pasa nada”.